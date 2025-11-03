Gobierno de Murcia dice que Mazón "ha asumido su responsabilidad" y espera que "cunda el ejemplo" en el Gobierno central

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha afirmado este lunes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "ha asumido su responsabilidad por la gestión de la dana" del 29 de octubre de 2024. Además, ha insistido en que espera que "cunda el ejemplo" en el Ejecutivo central, "que también tuvo mucha responsabilidad".

"El señor Mazón ha asumido su responsabilidad por la gestión de la dana; a ver si ahora también se asumen responsabilidades por parte del Gobierno de España, porque la gestión del Gobierno de España con la dana brilló por su ausencia", ha dicho Ortuño a preguntas de los medios de comunicación en un acto público en la ciudad de Murcia.

El dirigente regional ha remarcado que espera que "otros cargos o antiguos cargos del Gobierno de España" sigan el camino de Mazón, que ha sido "el primero que asume su responsabilidad", y dimitan. "Espero que, insisto, cunda el ejemplo por parte del Gobierno de España, que también tuvo mucha responsabilidad en la gestión de esa catástrofe", ha añadido.