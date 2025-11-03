Gallardo (PSOE) critica que la dimisión de Mazón llega "un año tarde" y no viene acompañada de elecciones en Valencia

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado que la dimisión del presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, llega "un año tarde" y no viene acompañada de elecciones en dicha comunidad.

"Hoy hemos podido ver las contradicciones del Partido Popular", ha señalado Miguel Ángel Gallardo a preguntas de los medios de comunicación en Calamonte (Badajoz).

Así, ha dicho que donde "realmente son necesarias" unas elecciones, "no porque hay un presidente sospechoso de 229 homicidios imprudentes, sino porque la ciudadanía, las víctimas, están pidiendo que haya", no se celebran, mientras que donde "no solamente no se piden, sino que la gente reclama que haya estabilidad", en referencia a Extremadura, se utiliza como un "laboratorio al servicio de Feijóo" con comicios anticipados.

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de una visita en la tarde de este lunes a la localidad pacense de Calamonte.