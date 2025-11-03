Espana agencias

Feijóo pide a Vox facilitar la elección del nuevo 'president' y denuncia una "cacería política y personal" contra Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a Vox estar "a la altura" y "facilitar" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, después de que esta misma mañana Carlos Mazón haya presentado su dimisión. Además, ha denunciado una "cacería política y personal" a su "compañero" cuando, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haberse ido antes.

"Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá, por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles empezando por los valencianos", ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Además, el presidente del PP ha solicitado a los partidos que sostienen al gobierno autonómico --el Partido Popular y Vox-- que "estén a la altura" y "que faciliten cuanto antes la elección" de un nuevo presidente de la Generalitat.

Feijóo ha destacado que Carlos Mazón "ha reconocido equivocaciones" y "ha sufrido una cacería política y personal" que deben "denunciar con toda intensidad" porque, según ha dicho, "no es un asesino".

"Cometió errores, sí. También se disculpó y los asumió. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias. Pero ninguna emergencia nacional depende de una sola persona", ha manifestado, para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de no solicitar la emergencia nacional.

