Feijóo pide a Vox "facilitar" la elección de un nuevo 'president' y denuncia una "cacería" contra Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a Vox estar "a la altura" y "facilitar cuanto antes" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, después de que esta misma mañana Carlos Mazón haya presentado su dimisión. Tras calificar de "correcta" la decisión de Mazón, ha denunciado una "cacería política y personal" a su "compañero" cuando, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haberse ido antes.

"Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá, por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles empezando por los valencianos", ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

La ausencia de Mazón al Comité Ejecutivo Nacional del PP era conocida desde este fin de semana, antes de que anunciara su dimisión este lunes en una comparecencia fijada a las 9.00 horas en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, de la reunión se han ausentado numerosos 'barones' del PP por razones de agenda, como el andaluz Juanma Moreno, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el gallego Alfonso Rueda, la balear Marga Prohens, la extremeña María Guardiola o la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

LA DIMISIÓN, "UNA DECISIÓN CORRECTA"

Feijóo ha dedicado la parte final de su discurso a hablar sobre la decisión de Mazón de dimitir, que ha calificado de "correcta". Este domingo ambos han mantenido varias conversaciones para analizar el "contexto político" de la Comunidad Valenciana.

A renglón seguido ha expuesto cinco reflexiones, empezando por las víctimas y sus familias --muchas de las cuáles acudieron el domingo por la tarde al Palau de la Generalitat a pedir de nuevo la dimisión de Mazón--. "Siempre están y estarán las víctimas y sus familias como primer objetivo y deber de este partido. A ellas les debemos respeto, memoria y reparación", ha aseverado Feijóo.

En este sentido, ha subrayado que el PP no va a dejar de trabajar por las víctimas y "nunca las utilizarán". "Jamás. Y cuando digo jamás es jamás", ha abundado el presidente del Partido Popular ante la plana mayor de su partido.

PIDE A VOX ACTUAR CON "RESPONSABILIDAD"

En segundo lugar, ha subrayado que la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana. Por eso, ha pedido a "los partidos que sostienen el Gobierno autonómico que estén a la altura" y "que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo president". Se trata, ha proseguido, "que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano".

Feijóo ha señalado que "todo el partido está unido en torno a las dos prioridades anteriores", las víctimas y la reconstrucción, dejando claro que mantiene cada uno de los compromisos que adquirió cuando presentó en Valencia el plan de 12.000 millones de euros para esa recuperación, con infraestructuras hidráulicas, viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.

"Quiero decirles a los compañeros del PP de la Comunitat Valenciana que la dirección nacional no os va a dejar solos ante el reto que tenéis por delante", ha apostillado el presidente del Partido Popular.

MAZÓN "DA UNA LECCIÓN A LOS QUE JAMÁS ASUMEN NADA" En cuarto lugar, Feijóo ha aludido a la dimisión de Mazón, un "compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal", a su juicio, deben "denunciar con toda intensidad" porque "no es un asesino".

"Cometió errores, sí. También se disculpó y los asumió. Hoy hasta las últimas consecuencias. Pero ninguna emergencia nacional depende de una sola persona", ha manifestado, para culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de no declarar la emergencia nacional.

Según Feijóo, Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal "ya no le permitía seguir haciendo lo más importante: reconstruir la Comunitat Valenciana". A su entender, con esa dimisión hoy "da una lección a los que jamás asumen nada, por grave que sea".

En quinto lugar, el presidente del PP ha asegurado que la riada del 29 de octubre de hace un año "fue una emergencia nacional que el Gobierno de la nación no atendió". "Lo dije entonces y lo mantengo hoy: El Gobierno de España podía haberla declarado. Y no lo hizo. Tenía los medios, la autoridad y la obligación. Y no lo hizo", ha aseverado, para añadir que "hasta de eso han querido culpar a Carlos Mazón".

Feijóo ha asegurado que si el PSOE cree que "con esto se borran sus responsabilidades, se equivoca" porque las tienen "más presentes que nunca". "Ya no tienen escudo. Fue este Gobierno el que en siete años no hizo ni una sola obra que habría salvado vidas", ha subrayado.

Además, ha señalado que el Ejecutivo "promocionó inmediatamente a la responsable", en alusión a la exministra Teresa Ribera, y "mantuvo un pleno del Congreso para poder tomar el control del Consejo de RTVE mientras la gente se ahogaba".

"Fue Sánchez quien estaba en la India, su ministra de Transición Ecológica quien estaba en París, su secretario de Estado de Medio Ambiente quien estaba en Colombia y su directora de Protección Civil quien salió esa misma mañana para Brasil. Mientras cínicamente se refiere a dónde estaban los demás", ha enfatizado.

NO DEJAR QUE "REESCRIBAN LO SUCEDIDO"

Es más, Feijóo ha asegurado que "fue Sánchez quien pronunció la frase más miserable de aquellos días", en alusión a la declaración acerca de que si quieren ayuda que la pidan. "Claro que los valencianos pidieron recursos y nunca se los dieron. Y, por eso, no vamos a permitir que quienes abandonaron a los valencianos intenten ahora reescribir lo sucedido", ha advertido.

Finalmente, Feijóo ha indicado que "hoy muchos harán leña del árbol caído y seguirán el ensañamiento", diciendo que Mazón "tendría que haberse ido antes o después". "Pues yo digo algo distinto: hace mucho más tiempo que debería haberse ido Sánchez. Y se irá", ha reiterado.