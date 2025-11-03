Espana agencias

Feijóo dice que el caso del fiscal general del Estado "haría caer a cualquier presidente decente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este lunes ha empezado el "juicio a la corrupción institucional" con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "sentado en el banquillo por urdir una operación política". A su entender, este caso haría caer "a cualquier presidente decente".

"La corrupción afecta a todo el Partido Socialista. La corrupción afecta a todo el Gobierno. La corrupción ahoga a Sánchez", ha declarado Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid, que ha estado marcado por la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

El Tribunal Supremo ha empezado este lunes la primera sesión del juicio que celebra contra el fiscal general del Estado por presuntamente haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

En su intervención, Feijóo ha afirmado que el presidente del Gobierno "se ha rodeado de corrupción familiar, económica, política e institucional" y ha añadido que lo que ocurre con el fiscal general del Estado "en Sánchez es solo un caso más de la degradación de un país".

"Esta mañana ha empezado el juicio a la corrupción institucional del Sánchez, que es un fiscal general del Estado sentado en el banquillo por urdir una operación política. Solo este caso haría caer a cualquier presidente decente en Sánchez", ha manifestado.

"A SÁNCHEZ YA NO LE QUEDA DEFENSA POLÍTICA, SOLO DEFENSA JUDICIAL"

Cinco días después de la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, ha indicado que la intervención de Sánchez evidenció que ya no le queda defensa política, sino que "solo le queda defensa judicial".

"La Justicia probará o no hasta dónde llega la corrupción económica del PSOE, pero lo que ya está probado es que Pedro Sánchez mintió para taparla", ha manifestado el presidente del Partido Popular.

Tras afirmar que "el sanchismo ha convertido al PSOE en una organización criminal", Feijóo ha reclamado a quien quiera cambio que no amague, y que se mueva. "Y quien no quiera, que busque sus escenas o sus excusas para no apoyar todo esto porque será su problema y su caída", ha avisado.

SE DIRIGE A LOS SOCIOS "CÓMPLICES" DE SÁNCHEZ

En este punto, ha dicho a los socios "cómplices" de Sánchez con la corrupción que si tuvieran "dignidad" y "responsabilidad" se podría acabar mañana "con el gobierno de la corrupción y el bloqueo". "Si no la tienen, los españoles les responderán a todos en las urnas a los culpables y a los cómplices. Y daremos por fin un gobierno digno a nuestro país", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que el Gobierno "no puede seguir ni un minuto más gestionando el dinero que los ciudadanos decentes ganan de manera honrada" y ha anunciado que esta misma semana el PP registrará en el Congreso una iniciativa para impedir que el Ejecutivo siga "abusando de la prórroga presupuestaria" quitando "las manos del dinero de los españoles".

En este sentido, ha indicado que si el Ejecutivo quiere gobernar lo que tiene que hacer es presentar unos Presupuestos y demostrar que tiene mayoría para aprobarlos. "Basta ya de hacer y deshacer con el dinero de los españoles, sin ningún tipo de planificación ni de control ni de autorización de las Cortes, ha declarado.

