El TSJA condena a un hombre a siete años de prisión por posesión de material pornográfico con imágenes de su hija menor

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido a siete años de prisión la condena impuesta para un vecino de la Alpujarra de Granada que, "con ánimo de satisfacer su deseo sexual, tuvo en su poder un dispositivo de memoria externa" donde contenía diverso material pornográfico, concretamente 58 imágenes en las cuales "se plasmaban conductas sexuales explícitas donde participaban menores de 16 años", incluida su propia hija.

Según consta en la resolución, consultada por Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, en fecha 14 de diciembre de 2023, había condenado inicialmente a esta persona a una pena de siete años y medio de prisión, ante lo que el procesado presentó recurso de apelación que ha llevado a esta sentencia del TSJA, que reduce la pena en seis meses al considerar la atenuante de confesión.

El ahora condenado tuvo en su poder este dispositivo desde aproximadamente el día 14 de junio de 2019. El 29 de agosto de ese mismo año, los agentes de la Guardia Civil de Órgiva efectuaron entrada y registro en el domicilio del acusado en Lanjarón y en el dormitorio que utilizaba frecuentemente en el domicilio de sus padres, en el municipio orgiveño, donde se intervino un teléfono móvil usado por el acusado, según hacía constar la Audiencia en su resolución, recogida por la sentencia del TSJA, de fecha del pasado 9 de octubre, y contra la que a su vez cabe recurso ante el Supremo.

Una vez analizado el contenido de este móvil tras autorización judicial, se descubrieron 79 capturas de pantalla de "archivos de imagen de contenido sexual donde aparecían menores de edad participando de conductas de alto contenido sexual". En el examen del historial de navegación en Internet a través de dicho dispositivo se revelaron "numerosas visitas" a páginas web de contenido pedófilo en las que se aludía a relaciones sexuales entre personas con vínculos de consanguinidad, con títulos tales como "cogiendo a mi hija".

Posteriormente, cuando el acusado fue detenido por una denuncia por la presunta comisión de un delito de abuso sexual contra su hija, le fue intervenido un teléfono móvil en cuyo volcado con autorización judicial de finales de septiembre de 2019 se hallaron fotografías tomadas por él a la menor "en algunas de las cuales se ve a la menor completamente desnuda" y practicando actos de contenido sexual.

Condenado por la comisión de un delito de uso y posesión de pornografía de persona menor de 16 años y por otro de producción y distribución de pornografía en esta causa, se le imponía por la Audiencia, además de la pena de cárcel modificada por el TSJA, libertad vigilada durante diez años, y privación de la patria potestad por ese mismo periodo de tiempo.

También "inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad", por tiempo de diez años, el mismo periodo por el que se dicta contra él "prohibición de aproximación y comunicación con la menor", restricciones todas ellas confirmadas por el TSJA.

