El PSC pide que se den "los tiempos necesarios" para un acuerdo en financiación singular para Cataluña

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha pedido este lunes que se den "los tiempos necesarios" para llegar a un acuerdo de financiación singular para Cataluña ya que, ha dicho, estos son cambios estructurales que pueden generar cambios importantes.

En rueda de prensa desde la sede del partido ha asegurado que las negociaciones, especialmente con ERC en este ámbito, son "fructíferas, intensas y propositivas".

Así, ha dicho que la financiación representa, según ella, un giro metodológico estratégico, y ha explicado que hace falta tiempo para que estos "cambios estructurales sean realmente solventes y puedan dar respuesta a las expectativas" que se han generado.

"Nosotros no hablamos nunca de calendario, no hablamos de fechas, sino que preferimos que se den los tiempos necesarios, insisto, para que los resultados sean aquellos que deben generar cambios", ha subrayado.

Además, ha explicado que "una cosa es el modelo de financiación, en el que sí o sí debe estar incorporada la ordinalidad y otra cosa son los aspectos más vinculados a la fiscalidad".

RELACIÓN CON JUNTS

Preguntada por las implicaciones de la decisión de Junts de romper con el Gobierno ha defendido que la relación del PSC con Junts está "en muchos entornos, sobre todo en las realidades municipales"

"Desde nuestro punto de vista lo más importante es mantener la estabilidad, mantener los gobiernos que deben dar respuesta a los retos y problemas de la gente", ha añadido.