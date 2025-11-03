El Pentágono reconoció el compromiso de España con la OTAN al informar de su repliegue en Europa, según Robles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desvelado este lunes que el Pentágono reconoció la contribución de España al refuerzo del flanco este de la OTAN al informar en un comunicado al Ministerio de Defensa de la retirada de una de sus brigadas de combate de Rumanía el pasado 28 de octubre.

Así lo ha hecho saber en la clausura de una jornada sobre seguridad y defensa organizada por 'El País', en la que ha detallado que en su comunicación al Ministerio de Defensa, el Pentágono alegó que Europa ya aporta la "defensa necesaria" a la frontera oriental, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Según la ministra, se refirió expresamente al liderazgo de España la Brigada Multinacional de la misión de la OTAN en Eslovaquia, asumido en 2024.

Ha explicado que Washington señaló que España "está realizando un papel esencial y fundamental para la defensa de Europa y las políticas de disuasión y defensa y felicitaba a España por contribuir al refuerzo de la OTAN", también en otras naciones como Letonia. Fuentes del Ministerio de Defensa completan que Robles respondió a la misiva expresando su agradecimiento por los cumplidos.

La revelación de Robles llega después de las tensiones entre España y Estados Unidos a cuenta de la inversión en defensa. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado en varias ocasiones contra el Gobierno español por rechazar el incremento hasta un 5% del PIB del gasto en defensa acordado por los socios de la OTAN en la cumbre de La Haya de junio, un porcentaje propuesto por el propio Trump. Pedro Sánchez aseguró que la Alianza dio a España flexibilidad para llegar a ese 5%, siempre que cumpliera con los objetivos de capacidades comprometidos con los socios.

España siempre ha defendido que es un socio "fiable y comprometido" y ha defendido que la contribución a la Alianza Atlántica no puede valorarse únicamente en términos económicos. Este lunes, Robles se ha expresado en la misma línea y se ha mostrado cautelosa con qué países que "dicen que van a cumplir" efectivamente destinarán ese porcentaje de sus PIB para 2035.