Espana agencias

El Pentágono reconoció el compromiso de España con la OTAN al informar de su repliegue en Europa, según Robles

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desvelado este lunes que el Pentágono reconoció la contribución de España al refuerzo del flanco este de la OTAN al informar en un comunicado al Ministerio de Defensa de la retirada de una de sus brigadas de combate de Rumanía el pasado 28 de octubre.

Así lo ha hecho saber en la clausura de una jornada sobre seguridad y defensa organizada por 'El País', en la que ha detallado que en su comunicación al Ministerio de Defensa, el Pentágono alegó que Europa ya aporta la "defensa necesaria" a la frontera oriental, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Según la ministra, se refirió expresamente al liderazgo de España la Brigada Multinacional de la misión de la OTAN en Eslovaquia, asumido en 2024.

Ha explicado que Washington señaló que España "está realizando un papel esencial y fundamental para la defensa de Europa y las políticas de disuasión y defensa y felicitaba a España por contribuir al refuerzo de la OTAN", también en otras naciones como Letonia. Fuentes del Ministerio de Defensa completan que Robles respondió a la misiva expresando su agradecimiento por los cumplidos.

La revelación de Robles llega después de las tensiones entre España y Estados Unidos a cuenta de la inversión en defensa. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado en varias ocasiones contra el Gobierno español por rechazar el incremento hasta un 5% del PIB del gasto en defensa acordado por los socios de la OTAN en la cumbre de La Haya de junio, un porcentaje propuesto por el propio Trump. Pedro Sánchez aseguró que la Alianza dio a España flexibilidad para llegar a ese 5%, siempre que cumpliera con los objetivos de capacidades comprometidos con los socios.

España siempre ha defendido que es un socio "fiable y comprometido" y ha defendido que la contribución a la Alianza Atlántica no puede valorarse únicamente en términos económicos. Este lunes, Robles se ha expresado en la misma línea y se ha mostrado cautelosa con qué países que "dicen que van a cumplir" efectivamente destinarán ese porcentaje de sus PIB para 2035.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los indicios que ve el TS para querer juzgar a Ábalos por las mascarillas: comisiones, favores a mujeres o Air Europa

Los indicios que ve el

'Génova' aplaza la sustitución de Mazón al frente del PPCV porque la prioridad es investir un nuevo 'president' con Vox

'Génova' aplaza la sustitución de

La fiscal Lastra avisó de que se iba a "filtrar" pero García Ortiz dijo que eso no importaba: "Se me grabó en el alma"

La fiscal Lastra avisó de

La UCO constata que el Gobierno de Torres avaló las mascarillas pese a las "dudas" durante la contratación

La UCO constata que el

Moreno ve "oportuna" la dimisión de Mazón "dadas las circunstancias" de la Comunidad Valenciana: "Ha hecho lo correcto"

Moreno ve "oportuna" la dimisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 claves de la

Las 10 claves de la declaración de Maribel Vilaplana: una comida tranquila, un vídeo que no abrió y un presidente que no parecía saber lo que ocurría fuera

Si recibes una ayuda social nada de conducir un BMW o un Audi: la reforma de movilidad que quiere llevar a cabo Reino Unido

Mazón habló con Feijóo tras el Funeral por los 229 fallecidos de la DANA para negociar su dimisión: no soportaba más la situación

El Supremo inadmite el recurso de un hombre condenado a 14 años de prisión por violar a su hijastra: alegaba falta de pruebas y vulneración de su derecho de defensa

El juez Peinado ordena a la UCO analizar más de siete años de correos enviados y recibidos por Begoña Gómez en su cuenta oficial en Moncloa

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No reclames

Juanma Lorente, abogado: “No reclames nada en tu trabajo si lo vas a hacer así de mal”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Baje el precio de la luz y estará muy barata: tarifas se redujeron casi a la mitad para este 4 de noviembre

Un autónomo sevillano cancela una deuda de más de 214.000 euros en cuatro meses gracias a la Ley de Segunda Oportunidad: “Cada mes entraba en números rojos”

Rafael Alonso, especialista en recursos humanos: “Si quieres conservar tu salud mental, tienes que poner límites en el trabajo”

DEPORTES

La esperanza de Oier Lazkano

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1