Espana agencias

El fiscal general llega al Supremo para ser juzgado: por la puerta de autoridades, en coche oficial y solo

Guardar

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado este lunes sobre las 9.40 horas a la sede del Tribunal Supremo (TS) para ser juzgado por presuntamente haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Solo y con traje, el jefe del Ministerio Público se ha bajado del coche oficial que le ha trasladado desde la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, donde le han despedido un grupo de fiscales como muestra de apoyo. Ha entrado al tribunal por la puerta principal, destinada al uso exclusivo de las autoridades, arropado por los aplausos de algunas personas.

Desde primeras horas de la mañana, la prensa esperaba la llegada de García Ortiz, quien ha optado por no hacer declaraciones. Fuentes del alto tribunal han confirmado a Europa Press que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación se han acreditado para dar cobertura a las sesiones que se extenderán, previsiblemente, hasta el 13 de noviembre.

Es la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado mientras ejerce sus funciones en el cargo. García Ortiz llega al juicio acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos por, presuntamente, facilitar a la Cadena SER el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto con para evitar su ingreso en prisión.

A lo largo del juicio se prevé que declaren unos 40 testigos, entre fiscales, abogados políticos, periodistas, directores de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

LOS TESTIGOS DE ESTE LUNES

La primera sesión, la de este lunes, empezará con las cuestiones previas que quieran plantear la defensa o las acusaciones. Luego será el turno de los primeros testigos: el primero será Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador por delitos fiscales y que se escribió con Neira para negociar una conformidad. Fue el encargado de remitir a García Ortiz la cadena de 'emails' en los que se centra el caso, entre ellos el presuntamente filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 por el fiscal general a la Cadena SER.

Tras Salto comparecerá Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid que estuvo imputada pero a la que la Sala de Apelación del TS exoneró de ir a juicio. Le seguirá Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid que ya testificó en instrucción que preguntó directamente a García Ortiz si era el autor de la filtración y que él le respondió: "Eso no importa ahora".

El último testigo citado para la sesión de la mañana será Diego Villafañe, hombre de confianza del fiscal general del Estado que también estuvo imputado por pedir el expediente del caso contra González Amador.

Ya en la sesión de la tarde de esta primera jornada, testificarán los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, personajes clave para aclarar cómo se llegó a la publicación de la nota de prensa emitida a las 10:20 del 14 de marzo de 2024, por la que empezó la causa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

Rufián, tras la dimisión de

Yolanda Díaz, tras la dimisión de Mazón: "las 229 víctimas no merecían está comparecencia"

Yolanda Díaz, tras la dimisión

Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en repetidas ocasiones

Juzgan a un hombre por

Morant insta a Mazón a dimitir y convocar elecciones: "Todo lo que no sea eso, es faltar al respeto de los valencianos"

Morant insta a Mazón a

Mazón comparece este lunes para aclarar su futuro tras hablar con Feijóo mientras crece la presión para que dimita

Mazón comparece este lunes para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la dimisión

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana | Mazón muere matando: asegura que no solicitó la emergencia nacional porque se lo pidió Feijóo

El juez del Tribunal Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas

Dimite Carlos Mazón pero se mantiene como diputado: “Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace mucho tiempo”

Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar sobre su comida con Mazón el día de la DANA

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Amancio Ortega cobra este lunes 1.552 millones de euros en dividendos de Inditex: cuando acabe 2025 habrá recibido 3.100 millones en total

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”