El delegado del Gobierno en Madrid espera una sentencia "justa" en el juicio al fiscal general al que seguirá apoyando

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, espera una sentencia "justa" del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que empieza este lunes e insiste en que cuenta con todo su apoyo.

En 'Desayunos Madrid0, organizado por Europa Press, ha señalado que espera que el juicio "se resuelva con normalidad y se dicte una sentencia justa", subrayando que desde el Ejecutivo siempre apoyarán a quien "persigue el delito y dice la verdad" como a su juicio ha hecho García Ortiz.

"Eso es lo que entendemos que ha hecho el Fiscal General del Estado y, por tanto, cuenta con todo nuestro apoyo", ha subrayado Martín Aguirre, que considera que no debe renunciar a pesar de tener que sentarse en el banquillo.

Al ser cuestionado sobre el posible daño a la Justicia por mantener el cargo mientras es juzgado, considera que "haría más daño" que renunciara porque estaría "dando un triunfo a quienes están alterando la lógica de la Justicia". "Quien persigue el delito y quien dice la verdad, pues no tiene que renunciar en absoluto", ha zanjado.

De este modo Aguirre se ha pronunciado por el juicio que arranca este lunes en el que García Ortiz será juzgado por presuntamente filtrar un correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el que se enfrenta a una pena de seis años de prisión y 12 de inhabilitación.

García Ortiz ha llegado esta mañana al Supremo, ha llegado solo en coche oficial y ha accedido por la puerta reservada a las autoridades.