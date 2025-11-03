Espana agencias

Borrell ve "tremenda" la situación en Valencia y cree que "alguna responsabilidad política tiene que haber"

El exalto representante de la Política Exterior de la Unión Europea y presidente del Patronato del CIDOB, Josep Borrell, ha calificado de "tremenda" la situación que atraviesa la Comunitat Valenciana tras la DANA.

En este sentido, ha señalado que "alguna responsabilidad política tiene que haber" por parte de las administraciones implicadas, en referencia a la dimisión del presidente autonómico, Carlos Mazón.

Antes de su intervención en el Foro Económico organizado este lunes por el diario El Norte de Castilla en Valladolid, Borrell ha subrayado que los sistemas judiciales y políticos deben actuar cuando se producen hechos de esta naturaleza.

"Para eso tenemos sistemas judiciales y sistemas políticos, cada uno debe hacer lo que crea, pero nadie puede pensar que no hubiese habido ninguna responsabilidad por parte de nadie", ha afirmado.

El exministro ha añadido que, aunque los procesos para depurar responsabilidades puedan demorarse, "por el momento" resulta evidente que deben asumirse consecuencias.

