Abascal, tras el informe de la UCO contra el ministro Torres: "Es una asociación de malhechores"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "una asociación de malhechores", tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El informe señala que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa vinculada a la trama Koldo a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió al exasesor ministerial Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

"No es un Gobierno, es una asociación de malhechores", ha indicado el líder de Vox en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X' (antes Twitter).

