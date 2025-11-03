Espana agencias

Abascal sale a las puertas del Gran Teatro de Cáceres para saludar a los que no han podido entrar: "Es un buen síntoma"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha salido a las puertas del Gran Teatro de Cáceres para agradecer la presencia de las decenas de personas que esperaban en la calle y que no han podido entrar por falta de espacio al acto público previsto en este recinto.

"Muchas gracias a todos por vuestra compañía. Siento mucho que el lugar se haya quedado pequeño, pero creo que es un buen síntoma para todos nosotros", ha trasladado Abascal, megáfono en mano, a los que no han podido entrar al Gran Teatro, que le han recibido entre gritos de 'presidente', 'Viva España' y aplausos.

En su intervención ante los que esperaban a las puertas del Gran Teatro, Santiago Abascal ha señalado que también "es un buen síntoma que el Gobierno no tenga otro remedio que contar con sus hordas violentas de un Pedro Sánchez acorralado por la corrupción", que según ha señalado el dirigente de Vox, "tiene a su fiscal general en el banquillo, a su mujer en el banquillo, a su hermano en el banquillo, a su número dos en el banquillo, a su sustituto del número dos en el banquillo, al ministro Ángel Víctor Torres en el banquillo".

"Somos más y mejores que ellos", ha reafirmado Abascal, quien ha aseverado que "son pocos y cobardes. Y cuando lleguemos todos serán organización terrorista ilegalizada", ha asegurado un dirigente de Vox que ha sido interrumpido en varias ocasiones con gritos de 'presidente'.

Según ha dicho, "no habrá un ministro del Interior que permita que no seáis libres en vuestras calles, que permita esa violencia", y tampoco "habrá un gobierno que use a Bildu en Pamplona para impedir la libertad de los españoles", ha aseverado Abascal.

"Y esa gente que está ahí, que defiende la corrupción, que defiende la inmigración masiva que perjudica a todos los españoles, esos que están ahí, callando ante el peor gobierno de nuestra historia, no estarán tranquilos por las calles", y "muchos de ellos estarán encerrados", ha aseverado el dirigente de Vox.

Finalmente, Abascal ha reiterado su agradecimiento por su presencia a las decenas de personas que se han quedado a las puertas de este acto público: "Lamento que no podáis entrar, pero creo que es un síntoma excelente que a Vox le pasa en todos los lugares, así que enhorabuena por participar del gran cambio que va a llegar a España", ha concluido.

