Espana agencias

Respaldo "total" de dirigentes del PPCV a Pérez Llorca como opción transitoria en la Generalitat si Mazón renuncia

Guardar

La opción de que el secretario general del Partido Popular de la Comunitat (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida del 'president', Carlos Mazón, cuenta con respaldo "total" de las direcciones provinciales de los 'populares' valencianos, según aseguran a Europa Press fuentes de la formación.

Los acontecimientos de las últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, y, especialmente, lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón, han provocado movimientos en las filas del PP.

Uno de ellos es la propuesta de que el actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, como hombre "de consenso" del PPCV ante un posible relevo de Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

Según explicaron fuentes de la formación en la Comunitat Valenciana, el viernes se produjo una reunión en la que estuvieron presentes el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--. Del encuentro habría salido como nombre "de consenso" el de Vicent Mompó, según estas fuentes, que apuntan que esta posición se ha trasladado a la dirección nacional.

Estas mismas fuentes --que señalan que Mazón estaría "alineado" con la decisión de los presidentes provinciales y que solo él sabe cuál será su futuro-- ven con muy buenos ojos que Pérez Llorca, que, a diferencia de Mompó, es diputado autonómico (de hecho, es el síndic del grupo parlamentario) se ponga al frente del gobierno de manera transitoria, como vía lógica para llevar a cabo esta hoja de ruta para la transición.

Sin embargo, la dirección nacional del PP ha optado por guardar silencio hasta el momento sobre el futuro político del presidente de la Generalitat y el paso del PPCV proponiendo a Mompó como sucesor.

CATALÁ Y LAS 'QUINIELAS'

Algunas fuentes consultadas por Europa Press sostienen que Mompó "seguramente" no es el candidato que había pensando Génova como posible relevo de Mazón. En los últimos meses el nombre que aparecía en las quinielas era la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. También hay dudas sobre si este paso ha "sentado bien" en el cuartel general del PP en Madrid.

Por lo pronto, la cúpula del PP que preside Alberto Núñez Feijóo guarda silencio y no se ha pronunciado sobre la propuesta de Mompó como sucesor. "Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene", aseguraba este sábado a Europa Press un dirigente valenciano.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PP

En este contexto, este lunes, Feijóo presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

En los últimos días, cada vez más voces han defendido en privado que "al menos" anuncie que no repetirá como candidato de PP en las próximas elecciones autonómicas, según fuentes de la formación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El 'caso Leire Díez' arranca el miércoles sus primeras declaraciones con los fiscales que denunciaron un posible soborno

El 'caso Leire Díez' arranca

Feijóo y Mazón mantendrán una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"

Feijóo y Mazón mantendrán una

Las bolsas del Sudeste Asiático se tiñen de rojo, encabezadas por Vietnam

Infobae

El IBEX cae un 0,19 % y juega a ganar y perder los 16.000 puntos penalizado por Indra

Infobae

Hipoges apuesta por crecer en España y mira las fusiones y adquisiciones que puedan surgir

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

ECONOMÍA

España está entre los países

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El asesor de Red Bull

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”