Puente llama a "levantarse" para "renunciar a la mediocridad" de Mañueco, el "peor dirigente" del PP en CyL

El secretario general del PSOE de Valladolid y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado a los ciudadanos de Castilla y León a "levantarse" para "renunciar a la mediocridad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el "peor dirigente" que ha tenido el PP en la historia la Comunidad.

Puente ha participado este domingo en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSOE, celebrada en Candeleda (Ávila), donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a quien ha mostrado su "confianza" para convertir la Comunidad en una tierra en la que "realmente se viva bien, haya empleo y haya oportunidades".

"Tenemos esa oportunidad, Carlos, tú la representas y tu la personificas. Sabes lo mucho que confiamos en ti. Yo quiero un alcalde para la Comunidad", ha incidido Puente en halagos a Martínez, también alcalde de Soria.

En este sentido, ha recordado que Fernández Mañueco también fue alcalde, de Salamanca, si bien "poco lo parece" ahora: "Nunca le veo pisar nuestras calles. No le veo pasear con la gente, escuchar a la gente".

Ante ello, ha reiterado que Martínez es la persona que puede dar "por fin estabilidad a Castilla y León", pues el actual presidente de la Junta y del PP en la Comunidad no ha podido hacerlo durante sus mandatos.

"Lleva cinco prórrogas presupuestarias en seis años. Y si no lo remedia el PSOE, y mira que lo está intentando, irá a por la sexta en siete años", ha lamentado, para acusar a Fernández Mañueco de no tener "ganas" de "resolver este problema".

En este sentido, ha advertido que el presidente de la Junta "va a poner difícil" a Martínez que le ayude a que Castilla y León tenga un presupuesto, lo que el PSOE intenta facilitar "en un gesto de generosidad" que el PP "jamás tendría".

Puente, quien considera que el PP quiere "trasladar su inestabilidad" en las comunidades autónomas que gobierna al conjunto del Estado y poner "en juego el progreso", ha arremetido asimismo contra Fernández Mañueco por la gestión de los incendios que asolaron este verano la Comunidad.

Así, ha criticado que haya vuelto "a fallar la prevención". "No hay prevención, no hay una política real de detección precoz de los incendios y luego no hay mando y no hay coordinación", ha censurado, para defender que "no es de extrañar que haya colectivos que hayan llevado esto a la Fiscalía y que acabe habiendo un procedimiento penal en relación con esto".

"Lo siento mucho, , pero es que la realidad es que el presidente de la Junta de Castilla y León estuvo escondido en Cádiz hasta que yo posee un tuit llamándole la atención. Esa es la realidad. No había mando", ha agregado al respecto.

De este modo, ha reivindicado que sus publicaciones en 'X', en las escribió que "la cosa estaba calentita" porque se estaba "arrasando Castilla y León, pretendían "provocar y llamar la atención al PP". "Al final, efectivamente, (Fernández Mañueco) se cogió el coche y se vino para Castilla y León a dar la cara a gestionar o por lo menos a que lo pareciera".

participa junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la tradicional Fiesta de la Rosa.

