Puente acusa al PP de haber "sometido" a las víctimas de la dana a ver a su "verdugo" Mazón en el funeral

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al PP de haber "sometido" a las víctimas de la dana en la Comunidad Valenciana a ver al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quienes consideran su "verdugo", en el funeral de Estado.

"¿En qué cabeza cabe que hubiera que someter a las víctimas a ver a quien consideran su verdugo en el funeral en el que rendían tributo a sus familiares?", ha cuestionado Puente en declaraciones recogidas por Europa Press en su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE en Candeleda (Ávila), donde ha advertido de que esto se ha producido por la "táctica" del PP de "negar la realidad".

En este sentido, ha precisado que es "evidente" que Mazón tenía que asistir por ser el presidente de la Generalitat Valenciana, si bien "nunca tenía que haber llegado" en tal "calidad" al funeral celebrado celebrado un año después de la tragedia.

"Nunca tenía que haber llegado si el PP fuera un partido decente, sensato, cabal y respetuoso con la gente", ha aseverado Puente, quien también asistió al acto, un homenaje que ha definido como "tremendamente duro".

Así, se ha referido a los "lamentos y gritos" de las víctimas de la dana hacia Mazón, a quien considera "responsable" de la muerte de personas en la catástrofe porque es "evidente que hizo dejación de sus responsabilidades".

En este contexto, considera que la asistencia de Mazón al funeral debe llevar a una "reflexión mayor" porque lo sucedido refleja, en su opinión, que el PP está "dispuesto a tensar las cuerdas de este país hasta límites insospechados".

"No tenemos una derecha homologable a otras derechas europeas", ha agregado al respecto, para advertir de que los 'populares' "no quieren arrojar luz" para "esclarecer" lo sucedido en la Comunidad Valenciana ni en Andalucía con la sanidad y los cribados de cáncer de mama.

"Quieren comisiones de investigación para preguntarle a Pedro Sánchez por su hermano, pero no quieren una comisión de investigación para preguntar dónde ha ocurrido el fallo para que miles de mujeres andaluzas vivan hoy en la incertidumbre de si tienen o no un cáncer", ha censurado.