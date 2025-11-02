PSOE pide aprovechar la inversión en defensa para crear empleo, desarrollar tecnología dual y favorecer la investigación

El PSOE ha pedido en el Congreso aprovechar la financiación en defensa y seguridad, que en 2025 ha alcanzado el 2% del PIB, para crear empleos, desarrollar productos duales y favorecer la investigación, y cree que el montante destinado a ese ámbito debe entenderse como una inversión y no un gasto.

En una iniciativa registrada en la Cámara Baja para su debate en la Comisión de Defensa, después de la aprobación del plan dotado con 10.471 millones de euros, el PSOE afirma que la industria de defensa en España es "un elemento crucial" de la base industrial y tecnológica" de España y un sector "estratégico" para la economía.

Entre las características de la industria de defensa, los socialistas destacan su "marcada tendencia innovadora", lo que implica asignar recursos "significativos" a actividades de investigación, y que es un "importante factor" de vertebración del territorio y de generación de empleo de alta calidad.

"Esta labor de inversión de defensa es fundamental para crear empleo, generar riqueza, prosperidad y cohesión tanto social como territorial" y "dicha inversión mejora y potencia el tejido productivo, la I+D+i, así como la competitividad de las empresas, creando un importante efecto tractor para las industrias del sector", señala el PSOE en su proposición no de ley, recogida por Europa Press.

Además, el PSOE reclama al Gobierno que "continúe poniendo a disposición de las Fuerzas Armadas las capacidades necesarias para el cumplimiento de las misiones que tienen asignada, sin olvidar el fortalecimiento de la industria nacional, su promoción a nivel internacional, avanzando en la soberanía de nuestra Seguridad y Defensa".