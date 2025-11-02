Espana agencias

PSOE-A denuncia la "presunta desaparición" de 53 millones en contratos irregulares del SAS y acusa a Junta de ocultarlo

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha alertado sobre una "presunta desaparición de documentación contractual" que podría alcanzar los 53 millones de euros y que estaría vinculada al uso "irregular" de los contratos de emergencia por parte del Gobierno andaluz en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Asimismo, ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por recurrir a la "omisión y ocultación" en relación con estos procesos de contratación.

El socialista ha explicado en Granada que se ha constatado que "presuntamente se ha mutilado información que, en un primer momento de la investigación, apareció ante el juez y que, cuando se solicitó su remisión para el proceso, desapareció una parte importante de la misma". Jiménez ha asegurado que "esto no es fruto de la casualidad", sino que forma parte de una "estrategia premeditada, calculada e impulsada desde San Telmo".

En este contexto, Jiménez ha denunciado que, "desde mayo, se está solicitando información a la Junta de Andalucía sobre las comunicaciones entre los responsables de contratación del Servicio Andaluz de Salud y los proveedores que eran contratados de manera directa para la prestación de servicios privatizados". "Y, desde mayo, la respuesta ha sido la omisión y la ocultación", ha añadido.

El portavoz del PSOE-A ha señalado que la actitud de la Junta desde que los juzgados comenzaron a recabar información ha sido de "ocultación, entorpecimiento e incluso manipulación". Asimismo, Jiménez ha expresado su temor de que se pueda estar "destruyendo" información que podría resultar "relevante" para esclarecer el caso de los contratos irregulares.

En este sentido, Jiménez ha afirmado que el proceso iniciado en los juzgados, tras una denuncia del PSOE-A contra el Gobierno del PP por presunta malversación de fondos, podría estar "en la base del deterioro" de la sanidad pública andaluza a manos del Ejecutivo de Juanma Moreno, "tal y como se está constatando con la crisis del cáncer de mama".

Asimismo, ha subrayado que lo que se está observando actualmente es la consecuencia de un "colapso" del sistema que tiene dos causas principales. La primera, según ha detallado, es una gestión "desastrosa, inhumana y carente de empatía hacia los usuarios de la sanidad pública". La segunda, ha explicado, es "un proceso de saqueo permanente, con desvío de fondos de la sanidad pública a la privada, y una gestión que solo busca enriquecer a grandes corporaciones sanitarias del país".

Jiménez ha recordado que todo esto ocurre en un contexto en el que la Junta también se "oculta" cada vez que el Ministerio de Sanidad solicita información sobre los cribados en Andalucía, y cuando el PP de Moreno "no respalda" la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el cribado de cáncer en la región.

"Esta estrategia judicial e institucional --al no remitir la información de los cribados al Ministerio o al impedir la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía-- pone en evidencia y termina de desenmascarar por completo a Moreno", ha subrayado.

"Ni moderado, ni dialogante, ni tolerante, ni transparente, ni defensor de la política del diálogo y el entendimiento", ha reprochado, al tiempo que ha enfatizado que muestra "la peor cara de un gobernante muy de derechas, sin escrúpulos y sin compromiso con la verdad ni con los ciudadanos sobre los que gobierna".

