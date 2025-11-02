Espana agencias

La Comunidad de Madrid aumenta un 5,6% el presupuesto para las relaciones con la Administración de Justicia

Guardar

La Comunidad de Madrid dedicará un total de 66,77 millones de euros para las relaciones con la Administración de Justicia 2026, según se recoge en el Proyecto de Presupuestos Regionales.

Esta cifra supone un incremento del 5,61% respecto al ejercicio anterior, es decir, 3,55 millones de euros más que en 2025, según se recoge en las cuentas autonómicas presentadas esta misma semana por el Gobierno madrileño y que arrancan ahora su tramitación parlamentaria.

El programa incluye las transferencias para la Asistencia Jurídica Gratuita, que se canalizan a través del Consejo de Colegios de Abogados y de Procuradores, así como los fondos destinados al Turno de Oficio y a los Servicios de Orientación Jurídica y Representación Procesal que prestan los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, junto con el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

En este ámbito, el Gobierno regional va a incrementar la partida para la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio hasta los 66,5 millones de euros, 3,6 millones más que en 2025. Este servicio público atendió a más de 70.000 personas el año pasado.

Dentro de estas partidas, destaca el incremento de 2,9 millones de euros (un 5,91% más) en el subconcepto 'Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid: asistencia jurídica gratuita' y el aumento de 450.000 euros (un 5,66% más) en el subconcepto 'Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España: Asistencia Jurídica Gratuita'.

Con esta subida, el Gobierno regional refuerza su compromiso con "el acceso a la justicia y la mejora de las condiciones del Turno de Oficio, uno de los pilares esenciales del servicio público de asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La comisión del Congreso que investiga la dana arranca esta semana recibiendo a los representantes de las víctimas

La comisión del Congreso que

Xi y Carney se reúnen en la cumbre APEC con el foco en disputas comerciales

Infobae

Mapfre ganó 829 millones hasta septiembre, un 26,8 % más, influido por aumento de No Vida

Infobae

Prosegur gana 96 millones hasta septiembre, un 47% más, gracias al aumento de rentabilidad

Infobae

El Nikkei se dispara un 2,12 % y supera por primera vez los 52.000 puntos por tecnológicas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana, la periodista que

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El Real Madrid afianza su

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold