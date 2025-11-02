Espana agencias

Feijóo y Mazón conversarán este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar", ha manifestado Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.

El presidente de la Generalitat --que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra-- aseguró el jueves que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas en el funeral de la dana, donde hubo gritos de "fuera", "cobarde" y "asesino". La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido.

De hecho, esa posible salida del 'president' ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales -- Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.

Al ser preguntada expresamente si la dirección nacional del PP cree que Mazón debe dimitir aunque esa decisión dependa en exclusiva de él, Gamarra se ha remitido a esa conversación que "en las próximas horas" mantendrán Feijóo y el presidente de la Generalitat para "analizar el contexto político" de la región.

"A partir de ahí, si hubiera algo de lo que informar, pues informaremos a la sociedad española y a la opinión pública", ha manifestado Gamarra, que fue secretaria general del PP hasta el pasado mes de julio.

DIMITIR, UNA DECISIÓN QUE DEPENDE DE ÉL

Aunque la cúpula del PP --a través del Comité Electoral Nacional-- es la que tiene competencia para designar a los candidatos autonómicos, "la decisión de si dimite o no depende de él", según han recordado este domingo a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ya afirmó el viernes, al ser preguntada expresamente si debe dimitir el 'president', que esa es una decisión que corresponde a él.

"No me corresponde a mí decir si el señor Mazón tiene que tomar una decisión o tiene que tomar otra. Yo creo que es una decisión muy personal que tiene que tomar él", apostilló.

Aunque Ester Muñoz reconoció que las víctimas de la dana "tienen derecho a buscar culpables y a expresar su rabia" y "frustración", también subrayó que es una "auténtica barbaridad" que se diga que es un "asesino".

FEIJÓO PRESIDE ESTE LUNES EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Este lunes Feijóo presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP --al que asisten los 'barones' del partido-- con el foco puesto en Mazón y su futuro político, salvo que en esa "conversación" pendiente entre Feijóo y el presidente de la Generalitat se alcance una solución que zanje la crisis abierta.

En los últimos días, muchas voces del PP habían pedido que Mazón "al menos" anunciara que no repetirá como candidato de PP en las autonómicas, un paso que tras la crisis desatada ya se antoja "insuficiente", según fuentes de la formación consultadas por Europa Press.

La cúpula del PP que dirige Feijóo analiza los posibles escenarios que se abren, todo dependiendo de si Mazón dimite y adelanta elecciones o, por el contrario, se mantiene hasta las próximas elecciones de mayo de 2027 y se limita a anunciar que no repetirá como cabeza de cartel del PP.

Una tercera opción sería que en este momento diera un paso atrás pero no convocara elecciones, sino que optara por otra persona como presidente de transición hasta 2027. En ese caso, hay voces del PPCV que creen que el mejor situado es el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, dado que tiene escaño en las Cortes valencianas, al igual que María José Catalá.

Esa vía de que Pérez Llorca esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida de Mazón cuenta con respaldo "total" de las direcciones provinciales de los 'populares' valencianos, según aseguran a Europa Press fuentes de la formación.

Desde que Feijóo llegó a la Presidencia nacional del PP, en abril de 2022, ha hecho gala de respetar las decisiones de las CCAA frente a posibles injerencias de 'Génova' en los territorios, subrayando que él fue durante 14 años presidente de la Xunta de Galicia.

SUSTITUIR A MAZÓN DEBE CONTAR CON EL VISTO BUENO DE VOX

En el caso de que Mazón dimita, la elección de su sucesor debe contar con el visto bueno de Vox, dado que los 'populares' no tienen mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. El pasado jueves, Abascal dijo que el presidente de la Generalitat sufre "un linchamiento" y arremetió contra el PP por "estar atemorizado" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En las filas del PP se abre el desconcierto y hay temor a que "la salida de Mazón no acabe tampoco con la crisis que hay provocada", según fuentes del partido, donde recuerdan que si no se ataja esta situación puede afectar a las próximas citas electorales. La primera será en Extremadura el próximo 21 de diciembre.

