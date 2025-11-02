Espana agencias

El Gobierno tiene localizados diversos lugares de la red ferroviaria donde hubo actos de represión franquista

Guardar

El Gobierno tiene localizados diversos emplazamientos de la red ferroviaria nacional donde tuvieron lugar actos de represión franquista como depuraciones del personal del ferrocarril, si bien no ha realizado un inventario específico sobre los mismos.

Así lo explica en el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a diputados de Izquierda Unida que se interesaron sobre este particular y, en concreto, por el destacamento penal de Bustarviejo (Madrid), el único visitable de toda España, y que va a ser declarado Lugar de Memoria Democrática.

Fue el pasado mes de mayo cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática inició los trámites para conceder esta distinción a todos los destacamentos penales donde estuvieron internos los presos republicanos que el franquismo utilizó como mano de obra en régimen de semiesclavitud para construir el tren directo de Madrid a Burgos.

6.000 PRESOS HICIERON LA LÍNEA MADRID-BURGOS

En concreto, entre 1941 (año de la creación de Renfe) y 1955, alrededor de 6.000 presos redimieron sus penas en la construcción de esta línea ferroviaria. Gran parte de ellos habían sido detenidos y sentenciados por consejos de guerra a penas de muerte por adhesión a la rebelión, conmutadas posteriormente a 30 años y un día de reclusión, o a penas menores si el delito era auxilio a la rebelión.

Levantaron un total de 11 destacamentos, túneles, viaductos, estaciones, apeaderos, muelles de mercancías y carreteras de enlace de esta vía, en virtud del sistema de Redención de Penas por el Trabajo del Patronato de la Merced.

El Gobierno tiene previsto declarar Lugar de Memoria los enclaves de los destacamentos penales de la línea, conocidos como los de Chamartín (en la actual estación madrileña), Fuencarral, Colmenar Viejo, Las Jarillas (Filial de Chozas de la Sierra), Chozas de la Sierra (actual Soto del Real), Miraflores de la Sierra, Valdemanco, el filial de Valdemanco (en Lozoyuela), el filial de Garganta de los Montes (Lozoyuela), Garganta de los Montes y Bustarviejo.

BUSTARVIEJO, EL ÚNICO QUE SIGUE EN PIE

El pasado mes de junio, una tormenta provocó el derrumbamiento del techo del destacamento penal de Bustarviejo --el único que se mantiene en pie porque durante años se usó para el ganado-- y la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones, que es la gestiona la visitas al lugar, ha pedido la colaboración de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Por este asunto preguntaron al Ejecutivo los diputados de IU, que también querían saber si el Gobierno tienen planeado hacer un mapa con todos los espacios de la red ferroviaria relacionado con la memoria democrática.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que la asociación que gestiona el destacamento penal de Bustarviejo tiene abierta una campaña de recaudación de donativos para poder sufragar los trabajos de restauración de los daños ocasionados por el temporal y que, en todo caso, el lugar "está fuera y alejado de los límites de suelo titularidad de Adif, que en esa zona se circunscriben a la plataforma y el talud".

Aunque el Gobierno dice no tener constancia de "un inventario específico de lugares vinculados a la memoria de la represión en el ámbito de la red ferroviaria española", explica que sí se conoce la existencia de diferentes emplazamientos.

Además de los citados, el Gobierno menciona los campos de concentración de Albatera (Alicante), Castuera (Badajoz), Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), así como "diversos poblados ferroviarios", muchos de los cuales fueron considerados "estaciones de castigo" para personal represaliados a través de procedimientos de depuración.

CASI 83.000 PROFESIONALES DEPURADOS

Según explica el doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Polo Muriel, en 'La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975)', esta afectó a afectó a 82.831 profesionales, un 88% del total de las plantillas de las diferentes empresas ferroviarias que operaban en la época.

Un 26% del total resultó afectado por sanciones de diversa índole: 6.782 fueron separados del servicio y despedidos mientras que 6.500 fueron sancionados con traslado de residencia o servicio.

En 2018 el Ministerio de Transportes ya rindió homenaje a estos profesionales a los que se impusieron sanciones, cárcel, exilio o penas de muerte.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar peleará el desbloqueo de la ILP de regularización ante la falta de avances e inacción del PSOE tras su ultimátum

Sumar peleará el desbloqueo de

Los sanitarios representan el 40% de los empleados de la Junta y su peso en el gasto de personal es 4,4 puntos superior

Los sanitarios representan el 40%

Unicaja sube más del 4 % en bolsa tras ganar 503 millones hasta septiembre, un 11,5 % más

Infobae

Más apagones en Ucrania por un ataque ruso que alcanza infraestructura energética en Odesa

Infobae

El Palau de Pedralbes se rehabilitará para convertirlo en segunda sede institucional del Govern

El Palau de Pedralbes se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana, la periodista que

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

El exjugador del Real Madrid

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico