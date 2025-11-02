Condenado a pagar una multa de 2.700 euros por matar a palos a una cría de jabalí

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado al pago de una multa de 2.700 euros a un hombre como autor de un delito contra la fauna después de que matara a golpes a una cría de jabalí en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Los hechos probados señalan que en julio de 2022 en Santiago-Pontones (Jaén) el procesado "golpeó con un palo en reiteradas ocasiones y propinó pisotones a una cría de jabalí, especie silvestre autóctona, de tres kilos de peso, hasta que le causó la muerte". Lo hizo delante de familias con niños que se encontraban viendo a la madre con sus crías.

Además de la multa, la sentencia recogida por Europa Press, le condena a tres años de inhabilitación para la caza y pesca, así como indemnizar a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en la 578 euros, que es en lo que se ha valorado la cría de jabalí.

El acusado durante el juicio señaló que lo hizo porque pensó que le iba a atacar la cría de jabalí. No obstante uno de los testigos declaró que la familia de jabalíes estaban comiendo detrás de la valla mientras los observaba la gente.

Fue el acusado, según declaró el testigo, el que se subió a la alambrada diciendo que una de las crías era para él y que se lo comería esa noche. Seguidamente, levantó la alambrada y cuando se acercó la cría la emprendió a palos con ella. Cuando la mató, en presencia de menores de edad, acudió a un local cercano para pedir una bolsa y llevárselo.

Los testigos llamaron a la Guardia Civil y el caso ha acabado en una sentencia condenatoria que no es firme y que se puede recurrir en apelación ante la Audiencia de Jaén. De hecho, Fiscalía ya ha anunciado su recurso para pedir que se agrave la pena por no haberse tenido en cuenta que el delito se cometió en un espacio natural protegido, tal y como recoge el Código Penal.