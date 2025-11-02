Abascal participará este lunes en un acto público en Cáceres

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará en un acto público que su formación celebrará este próximo lunes, 3 de noviembre, en la ciudad de Cáceres.
El mismo tendrá lugar a las 18,30 horas en el Gran Teatro de Cáceres, según informa la formación política.
No obstante, previamente, Abascal visitará la localidad cacereña de Plasencia, en cuya Plaza Mayor atenderá a los medios de comunicación alrededor de las 13,30 horas del lunes.
