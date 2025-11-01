Espana agencias

La Comunidad de Madrid pide la dimisión de Albares por "desprestigiar" a España tras disculparse con México

Guardar

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este sábado la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras disculparse ante México por el "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios".

"El ministro Albares es el peor representante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores que ha tenido en nuestro país", ha declarado el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante los medios de comunicación durante una visita a la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya.

Así, García Martín ha catalogado a Albares como "un nefasto ministro que no conoce la historia" de España ni la de su alianza con Hispanoamérica, por lo que debe "presentar su dimisión" si no se "retracta de forma automática" de estas declaraciones en las que hace alusión al pasado imperialista español.

"No nos merecemos un Gobierno que desprestigie a nuestro país, un Gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad. En este caso, de esa alianza que tenemos con todos y cada uno de los países de Hispanoamérica", ha remachado García Martín.

El ministro Albares inauguró el viernes la gran muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas 'La mitad del mundo. La mujer en el México' asegurando que ha habido "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" del país, algo que es parte de la "historia compartida" que no puede negarse ni olvidarse.

Estas declaraciones del encargado de la diplomacia española se producen después de que a comienzos de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmase que su Gobierno sigue esperando las disculpas de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de Ayuso pide explicaciones a Sánchez tras la petición del TS de investigar sistema de pagos del PSOE

El Gobierno de Ayuso pide

Montero confirma que se ha reunido con el equipo de Podemos Aragón y llama a "poner a la izquierda en pie"

Montero confirma que se ha

Montero critica que PP "reescribe la historia" y exige a Junta que cumpla la Ley de Memoria andaluza y estatal

Montero critica que PP "reescribe

Irene Montero lamenta que el Consejo de Seguridad de la ONU "ceda a las amenazas de los matones de EEUU" sobre el Sáhara

Irene Montero lamenta que el

El PP insiste en que "el blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan" sobre el PSOE tras el último auto del Supremo

El PP insiste en que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía identifica al hombre

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

ECONOMÍA

Cuidar de los padres a

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Precio de la luz en España para este 2 de noviembre: cuáles son las horas más económicas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”