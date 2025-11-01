Espana agencias

El PSOE critica que al PP "le importa entre cero y nada el dolor y el sufrimiento" de los afectados por la dana

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado que al Partido Popular "les ha importado y les importa entre cero y nada el dolor y el sufrimiento de las familias" afectadas por la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia en octubre del año pasado.

Así lo ha expresado en la red social X este sábado, respondiendo a otra publicación del medio 'Artículo14' en la que afirman que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no acudirá el próximo lunes al Comité Ejecutivo del PP en su sede de Génova. "Ahora está todo calculado según el votómetro de Génova 13", ha añadido Mínguez.

Aun así, la portavoz socialista ha insistido en que "no hay votómetro que borre un año entero de aplausos del PP y de Feijóo a Mazón. ¡Son lo peor!", ha exclamado.

