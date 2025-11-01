Espana agencias

El PPCV apoya a Vicent Mompó como figura "de consenso" para relevar a Carlos Mazón

Guardar

El actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, es el nombre "de consenso" del PPCV para relevar al actual máximo dirigente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del partido, este viernes se produjo una reunión en la que estuvieron presentes el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--.

En el encuentro, analizaron la situación que atraviesan los 'populares' valencianos, especialmente en las dos últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón --también president de la Generalitat-- justo antes del inicio del acto y cuando se había acabado la ceremonia, con gritos como "Mazón, cobarde" o "dimisión", entre otros.

Del encuentro entre los representantes del PP valenciano ha salido como nombre "de consenso" el de Vicent Mompó. Así, desde el PPCV se ha trasladado a la dirección nacional del PP que, en el caso de producirse el relevo de Carlos Mazón --para el que, por el momento, no hay fecha determinada--, la figura de Mompó tiene el consenso de las tres direcciones provinciales.

Las mismas fuentes señalan que, a pesar de que solo el 'president' sabe cuál será su futuro, Mazón --que no estuvo presente en la reunión-- estaría "alineado" con la decisión de los presidentes provinciales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP insiste en que "el blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan" sobre el PSOE tras el último auto del Supremo

El PP insiste en que

Montero sobre cribados: "Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea de una de nosotras"

Montero sobre cribados: "Es inadmisible

Pedro Sánchez participará con Gallardo el miércoles 5 de noviembre en un acto público del PSOE en Mérida

Pedro Sánchez participará con Gallardo

El PSPV ve la etapa política de Mazón "en tiempo de descuento": "Se le acaban las excusas para no dimitir"

El PSPV ve la etapa

(PARTE I) Cronología del 'caso fiscal general':Los chats, correos y llamadas que sientan a García Ortiz en el banquillo

(PARTE I) Cronología del 'caso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP valenciano apoya de

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

Los seis hornos crematorios que dependen del Ayuntamiento de Madrid necesitan nuevos ladrillos: incineran cada día una media de 25 fallecidos

Marruecos celebra el apoyo de la ONU a su plan para el Sáhara Occidental mientras Argelia y el Frente Polisario muestran reservas

Una española que vive en Londres intenta que su hija lleve el segundo apellido de cada progenitor, pero la Justicia en España se lo impide: tendrá un nombre distinto en Reino Unido

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

La reforma laboral de Rajoy en 2012 permite a Amazon despedir a 1.200 empleados en España pese a obtener beneficios históricos

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Estos son los 5 países con más reservas de oro del mundo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”