El PP insiste en que "el blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan" sobre el PSOE tras el último auto del Supremo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reiterado este sábado que el "blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan" sobre el PSOE tras el último auto del Tribunal Supremo, en el que insta a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que Ferraz realizó en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En declaraciones distribuidas por el PP a los medios, Tellado ha resumido la "situación imposible" en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la ruptura de Junts con el PSOE o la comisión de investigación del Senado donde compareció Pedro Sánchez.

"Lo que al presidente del Gobierno no le consta parece ser que al Tribunal Supremo sí", ha valorado el 'número dos' del PP, que ha tildado de "nuevo varapalo en los tribunales" el último auto del Supremo que, según Tellado, pide que se "investigue la llegada de dinero en bolsas de basura a la sede del Partido Socialista". "Y eso es la evidencia de que los jueces ven indicios de delito en Ferraz", ha remachado.

El secretario general del PP ha señalado que al jefe del Ejecutivo "puede decidir cuánto dura la agonía", si bien ha asegurado que "las urnas serán implacables y la justicia también lo será". Al respecto, ha afeado que el PSOE defendiera que la Unidad Central Operativa (UCO) acreditase "la limpieza de sus cuentas". "Y lo que acredita es lo turbio que es todo en su partido", ha añadido.

Tellado ha reprochado a Sánchez su "colección de evasivas" en el Senado. "Pedro, 'no me consta', ha quedado más retratado que nunca. Vaya espectáculo tan patético el que ha dado en la comisión de investigación", ha criticado el dirigente del PP, al tiempo que le ha afeado su "amnesia". "Lo finge porque no puede decir la verdad sobre los escándalos que le rodean. Si lo hiciera se autoinculparía. Y tampoco puede mentir, sin empeorar todavía más, la situación, sin abrirse otro frente judicial por falso testimonio", ha argumentado.

CERCO AL USO DE DINERO PÚBLICO

Tellado ha hecho también mención a "la soledad política y parlamentaria de Sánchez" tras la ruptura del pacto con Junts y su falta de mayoría para aprobar los presupuestos. "Ningún demócrata continuaría en su cargo en estas circunstancias", ha dicho.

En este sentido, ha anunciado que el PP va a registrar una iniciativa parlamentaria "para impedir que un presidente sin crédito y sin mayoría pueda hacer un uso discrecional del dinero público". "Le cerraremos todos los atajos que intente. Acorralado en lo judicial, acorralado también en lo político, no le daremos tampoco respiro en lo presupuestario", ha avisado Tellado, que ha asegurado que Sánchez es "enemigo de las prácticas democráticas", por lo que ha vuelto a insistir en la convocatoria electoral.

"Sánchez está en un callejón con una única salida, las urnas. Cuanto antes lo asuma y dé la palabra a los españoles, será mejor para todos. España merece un gobierno nuevo, España merece un gobierno fuerte y un presidente del gobierno que tenga palabra", ha concluido el secretario general del PP.

