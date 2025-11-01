Espana agencias

El Gobierno de Ayuso pide explicaciones a Sánchez tras la petición del TS de investigar sistema de pagos del PSOE

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones tras la decisión del Tribunal Supremo de remitir a la Audiencia Nacional la investigación sobre una posible financiación irregular del PSOE.

"Esta semana hemos visto a un presidente del Gobierno zombi, un cadáver político, que no dio ni una sola respuesta sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista", ha señalado el consejero, aludiendo a la comparecencia de Sánchez en el Senado, y vinculándolo a que ahora el Supremo haya pedido investigar "la supuesta caja B del Partido Socialista".

García Martín, que este sábado ha visitado la localidad de Buitrago de Lozoya, ha advertido ante los medios de comunicación de que la "presunta financiación ilegal o el blanqueo de capitales que el Partido Socialista ha podido facilitar a través de sus cuentas" es algo "extremadamente grave".

En este sentido, ha reclamado que "cuanto antes alguien del Partido Socialista dé explicaciones", y ha insistido en que el secretario general del Partido Socialista, que es el propio Sánchez, debería dar "algún tipo de explicación" más allá de esas evasivas" a las que, según el consejero, acostumbra el presidente.

Finalmente, incidiendo una vez más en la gravedad de la situación, García Martín ha exhortado a Sánchez a que presente su dimisión, convoque elecciones y "ponga fin a la agonía de todos los españoles". "El rpesidente del Gobierno debería ahorrar el bochoro a todos los españoles", ha remachado.

El magistrado del Tribunal Supremo a cargo del 'caso Koldo' ha instado a la Audiencia Nacional (AN) a que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, al considerar que pudo haberse cometido un presunto blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos y que ni el partido, ni los investigados, ni los trabajadores de la formación que declararon como testigos han esclarecido este asunto.

"Es algo que cuanto menos el presidente del Gobierno debería ahorrar el bochorno a todos los españoles, dar explicaciones, presentar su dimisión y convocar unas elecciones que pongan fin a la agonía de todos los españoles", ha concluido.

EuropaPress

