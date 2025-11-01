Espana agencias

Condenado un hombre a dos años de cárcel por incitar al odio contra los judíos a través de Internet

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a E. G. F., conocido en redes sociales como 'Ernesto España', por un delito de provocación a la discriminación y al odio a la comunidad judía cometido a través de Internet.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados imponen al acusado dos años de prisión y seis años de inhabilitación especial para profesiones u oficios educativos, deportivos y de tiempo libre.

El acusado utilizó su perfil en una red social entre junio de 2020 y marzo de 2022 para difundir mensajes antisemitas y contenido nacionalsocialista, incluyendo textos y archivos multimedia que estigmatizaban a la comunidad judía mediante prejuicios y estereotipos.

Así, efectuó de forma continuada y reiterada una serie de publicaciones, disponibles a través de este canal abierto, tanto mediante textos, como diferentes archivos multimedia, con las que mostraba su rechazo e intolerancia hacía las personas que profesan la fe judía, acompañadas de la difusión de prejuicios y estereotipos con los que estigmatizaba a dicho colectivo.

De la misma forma, durante este periodo de tiempo efectuó de forma repetida una serie de publicaciones con las que también realzaba la figura de Adolf Hitler, junto el régimen político y social por él instaurado, fundamentado en la superioridad de la raza aria con sumisión y desprecio hacia los colectivos que consideraba inferiores, tales como el judío o el pueblo gitano.

La ejecución de la pena privativa de libertad ha sido suspendida por tres años, bajo la condición de que el condenado no cometa nuevos delitos durante ese periodo y participe en un programa formativo en igualdad de trato y no discriminación.

