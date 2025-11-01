Espana agencias

Baldoví (Compromís) tacha de "espectáculo absolutamente lamentable" las "luchas internas" del PP y reclama elecciones

El síndico de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reprochado las "luchas internas" del PP y ha tachado de "espectáculo absolutamente lamentable" el debate sobre "quién quieren que sea el nuevo Mazón", al tiempo que ha reclamado elecciones autonómicas.

Así se ha manifestado este sábado Baldoví en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de que se haya conocido que el actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, es el nombre "de consenso" del PPCV para relevar al actual máximo dirigente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

Al respecto, Baldoví ha espetado que los valencianos "no merecemos el espectáculo absolutamente lamentable que está dando el PP con las luchas internas sobre quién quieren que sea el nuevo Mazón".

"Lo que necesitamos los valencianos es que Mazón dimita inmediatamente, que los ciudadanos puedan elegir a su presidente en elecciones, y que por fin haya un gobierno que se ocupe de solucionar sus problemas del día a día, ya", ha aseverado.

