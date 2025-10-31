Xi y Carney se reúnen en la cumbre APEC con el foco en disputas comerciales

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFECOM).- El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron este viernes para retomar su diálogo económico en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Corea del Sur, en medio de la tensión entre Ottawa y Washington.

Xi y Carney se reunieron en la ciudad surcoreana de Gyeongju, según la agencia oficial china Xinhua, horas después de que arrancase una cumbre en la que el mandatario chino es el principal centro de atención en ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario chino llamó a los líderes del APEC a "proteger conjuntamente" el libre comercio y presentó un plan para promover una globalización "beneficiosa e inclusiva" y, según el propio Carney, el encuentro bilateral se centrará en restaurar las relaciones.

Se anticipa que aborden cuestiones comerciales, incluida la posible eliminación de los aranceles del 100 % que Canadá impuso en 2024 a los vehículos eléctricos chinos, una medida adoptada entonces en sintonía con EE.UU. EFECOM