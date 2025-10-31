Espana agencias

Xi se reunirá con el primer ministro de Canadá para recomponer lazos y abordar aranceles

Por Newsroom Infobae

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFECOM).- El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebrarán este viernes una reunión bilateral al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Corea del Sur, con el objetivo retomar el diálogo económico en medio de la tensión entre Ottawa y Washington.

El encuentro, previsto para las 16:00 hora local (07:00 GMT), en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl, se centrará en retomar las relaciones bilaterales, según dijo el propio Carney esta semana, en Malasia.

Se anticipa que también aborden cuestiones comerciales, incluida la posible eliminación de los aranceles del 100 % que Canadá impuso en 2024 a los vehículos eléctricos chinos, una medida adoptada entonces en sintonía con Estados Unidos.

Pekín, por su parte, ha sugerido que podría levantar las restricciones al aceite de colza canadiense si Ottawa da ese paso.

Canadá busca diversificar el comercio exterior y reducir su dependencia económica de Estados Unidos, que absorbe el 75 % de sus exportaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada un arancel adicional del 10 % a Canadá, en represalia por un anuncio televisivo promovido por el Gobierno de la provincia de Ontario que utilizaba declaraciones del expresidente de EE.UU. Ronald Reagan en contra de los aranceles.

Carney reconoció recientemente que las recientes medidas comerciales de Washington son "difíciles de gestionar".

Paralelamente, las relaciones bilaterales entre Pekín y Ottawa se han deteriorado desde que en 2018 Canadá arrestó a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de EE.UU.

Poco después de la detención de la ejecutiva de Huawei, China detuvo por casi tres años a dos ciudadanos canadienses por cargos de espionaje, aunque Pekín alegó que sus casos no estaban conectados al al arresto de Meng.

Pekín también ejecutó este año a cuatro canadienses por cargos de drogas, pese a las condenas de Ottawa.

Canadá también ha acusado a Pekín de interferir en sus elecciones de 2019 y 2021, y en 2022 Xi reprendió públicamente al entonces primer ministro Justin Trudeau durante el G-20, en 2022, en Indonesia, por supuestamente haber filtrado información de una de sus reuniones. EFECOM

(foto)(video)

