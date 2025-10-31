Espana agencias

Xi se presenta como defensor del libre comercio en una cumbre de APEC sin Trump

Por Newsroom Infobae

Guardar

David Asta Alares

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFECOM).- El presidente de China, Xi Jinping, se presentó este viernes como defensor del libre comercio ante el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, donde se reunió con otros líderes mundiales en ausencia de su par estadounidense, Donald Trump.

El foco de atención durante la primera jornada de la cumbre de líderes, que concluirá este sábado en la ciudad meridional de Gyeongju, giró en torno a las bilaterales mantenidas por Xi con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el mandatario canadiense, Mark Carney.

El presidente chileno y único líder latinoamericano en la cumbre, Gabriel Boric, subrayó por su parte el compromiso de su país con el multilateralismo y se reunió con el mandatario anfitrión, Lee Jae-myung.

En sus declaraciones durante la apertura de la cumbre de APEC, Xi defendió la necesidad de crear un "entorno económico regional abierto y promover el comercio, la liberalización y la facilitación de las inversiones".

China "no cerrará sus puertas al mundo exterior, sino que las abrirá aún más", añadió Xi, según Xinhua, antes de avanzar una vaga propuesta de cinco puntos para promover "una globalización económica inclusiva y beneficiosa".

El mandatario chino celebró hoy una reunión con la recién elegida primera ministra japonesa, en la que la líder conservadora aseguró estar dispuesta a promover una relación "mutuamente beneficiosa" reduciendo los "varios" puntos de fricción que los separan, como las disputas por territorios del mar de China Oriental.

"Tanto Japón como China tienen importantes responsabilidades para la paz y la prosperidad de la región y la comunidad internacional", aseguró Takaichi ante Xi, en declaraciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

Xi también se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en medio de los intentos de Canadá de reducir su dependencia económica de Washington en medio de ataques arancelarios y de enmendar sus relaciones bilaterales con Pekín, deterioradas en los últimos años.

La disposición de Ottawa para impulsar los vínculos "de manera pragmática y constructiva" fue valorada positivamente por Xi, según Xinhua, quien expresó su voluntad de que el encuentro sirva como punto de partida para devolver las relaciones bilaterales a una senda "saludable, estable y sostenible".

Por su parte, Boric mantuvo también una apretada agenda en la primera jornada de APEC, un evento en el que destacó el compromiso de su país con el multilateralismo.

"En esta APEC, las economías aquí presentes nos manifestemos muy firmemente a favor del multilateralismo, no en contra de un país, no en contra de una medida específica sino a favor del multilateralismo", aseguró.

El líder latinoamericano acordó con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos como la innovación y la cultura, al tiempo que Seúl expresó que considera que Chile se está consolidando como un socio clave en América Latina.

Boric, junto con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y el mandatario de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, anunció este viernes el inicio de negociaciones para un nuevo Acuerdo de Asociación para una Economía Verde (GEPA, por sus siglas en inglés).

Trump fue el gran ausente en el arranque de la cumbre. Tras reunirse el jueves con Xi en la vecina ciudad costera de Busan, cuando acordaron una tregua comercial de un año de algunas medidas, el republicano emprendió el camino vuelta a Washington ese mismo día y sin esperar al arranque de la cumbre de APEC.

La tarea de presentar el punto de vista de Washington recayó sobre el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien defendió el "reajuste comercial" de su país en medio de la ofensiva tarifaria de Washington.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está reequilibrando sus relaciones comerciales para construir una base más sólida para el crecimiento mundial", dijo Bessent en la reunión de apertura de la cumbre. EFECOM

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

García-Castellón llevará a juicio a Belarra si no se retracta de llamarle "corrupto"

Infobae

Fin de semana de copiosas lluvias en el norte y oeste y un ambiente suave, 17-26 grados

Infobae

Cultura estudia el posible hallazgo del original inédito de 'La colmena' de Cela

Infobae

Moncho: "Después de ganar han aparecido más sonrisas"

Infobae

Santa Bárbara entregará los vehículos blindados 'Hunter' a Letonia en 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un militar por la

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

DEPORTES

Sara Duque, la abogada e

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”