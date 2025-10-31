Xi llama a "proteger conjuntamente" el libre comercio en APEC tras la partida de Trump

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFECOM).- El presidente de China, Xi Jinping, llamó este viernes a "proteger conjuntamente" el libre comercio y presentó un plan para promover una globalización "beneficiosa e inclusiva", según la agencia Xinhua, en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), celebrado en Corea del Sur, de donde ayer se marchó su par de EE.UU., Donald Trump. EFECOM

Últimas Noticias

Desestimada la petición del MNAC de un informe de conservación sobre el cambio de ubicación de las pinturas de Sijena El juzgado de Huesca ha denegado la elaboración de un dictamen técnico solicitado por el museo catalán sobre el traslado de las obras, argumentando que aún deben presentarse alegatos y faltarían etapas antes de adoptar una decisión definitiva

Arranca en Badajoz el juicio por la muerte de una educadora social presuntamente a manos de tres menores en marzo Las tres sesiones del proceso analizan la responsabilidad penal de los acusados, quienes afrontan cargos por delitos graves y podrían recibir hasta ocho años de internamiento, según solicita la Fiscalía, en un caso seguido por la opinión pública

Una ONG denuncia el tránsito por aguas españolas de otro buque cargado con 170.000 toneladas de carbón para Israel RESCOP insta a las autoridades españolas a bloquear el paso de un navío con carbón destinado a Israel por considerar que viola normas internacionales, argumentando riesgos para la seguridad y solicitando endurecer el embargo sobre exportaciones que puedan tener uso militar

Buscan a dos senderistas franceses en la costa de Cartagena