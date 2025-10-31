Viernes, 31 de octubre de 2025

Madrid, 31 oct (EFE TV).-

MEMORIA DEMOCRÁTICA -Madrid- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de homenaje a las víctimas y familiares del golpe militar, la guerra civil y el franquismo con motivo del día en recuerdo a este colectivo fijado en la Ley de Memoria Democrática, que este año tiene lugar además a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. SEÑAL

GOBIERNO AAGESEN -Madrid- Declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

ABOGACÍA JORNADAS -Madrid- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, clausura las XLIII jornadas de la Abogacía General del Estado.

GOBIERNO ALEGRÍA -Vigo- Declaraciones de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, tras el encuentro con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

GOBIERNO URTASUN -Barcelona- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación.

CONGRESO IBEROAMERICANO -Madrid- El rey asiste al Primer Congreso Futuro Iberoamericano.

GENERALITAT VALENCIANA -Alicante- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantiene una reunión de trabajo con el equipo directivo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital.

CAIXABANK RESULTADOS -Valencia- Declaraciones del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. IMÁGENES CAIXABANK

SUCESOS GANDÍA -Gandía (Valencia)- Fallece una mujer y rescatan con vida a otra tras caer al mar con su coche en el puerto de Gandia.

AVISPA VELUTINA -O Saviñao (Lugo)- La avispa velutina es cada vez más problemática en Galicia, donde esta especie invasora ha provocado tres muertes en dos semanas mientras se multiplican los nidos detectados y los daños causados a los agricultores.

TIEMPO FIN DE SEMANA -Varias ciudades- El primer fin de semana de noviembre estará marcado por un ambiente típico otoñal con lluvias el viernes en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que darán paso a un sábado, festividad de Todos los Santos, con precipitaciones en casi toda España; Para el domingo, los chubascos serán algo más dispersos.

ESPAÑA MÉXICO -Madrid- El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentan la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', que reúne 435 piezas procedentes de colecciones de todo México en un proyecto binacional con el que se busca reforzar los vínculos entre ambos países.

DÍA DIFUNTOS -Madrid- Altar de Muertos en la Casa de México.

TODOS LOS SANTOS -Barcelona- Castañas y boniatos, también protagonistas en Barcelona de Todos los Santos.

CINE SEMINCI -Valladolid- El director David Trueba y los actores David Verdaguer y Amaia Salamanca presentan su última película 'Siempre es invierno', una cinta sobre una relación amorosa de un hombre con una mujer mayor que él y con la que al día siguiente se clausura la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

TEATRO REAL -Madrid- Ensayo general del ballet ‘El mandarín maravilloso’ y la ópera ‘El castillo de Barbazul’, ambas del húngaro Béla Bartók, que el Teatro Real estrena el próximo domingo.

MUSICAL ESTRENO -Madrid- Pase gráfico del musical 'El hilo invisible', producido por Viu el Teatre y Focus, y que se estrena el 1 de noviembre en el Teatro Alcázar.

FÚTBOL BOTA DE ORO -Madrid- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé recibe en el palco del Santiago Bernabéu la Bota de Oro, un trofeo que le acredita, con 32 tantos, como el mejor goleador de las ligas europeas a lo largo de la temporada pasada.

FÚTBOL REAL MADRID -Madrid- Entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa de Xabi Alonso en la previa del partido de LaLiga EA Sports que el sábado juega contra el Valencia.

FÚTBOL LALIGA REAL SOCIEDAD-ATHLETIC -San Sebastián- Entrenamiento y rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco.

FÚTBOL LALIGA REAL SOCIEDAD-ATHLETIC -Lezama (Bizkaia)- Rueda de prensa del entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, previa al derbi liguero del sábado.

KILIAN JORNET -Inca (Mallorca)- El alpinista y ultrafondista Kilian Jornet ofrece una entrevista a EFE por la publicación de 'Alpes, más allá de los límites', que relata su gesta de recorrer 82 cumbres en 19 días.

