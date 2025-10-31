Espana agencias

Vícar (Almería) decreta luto por el legionario muerto en una explosión en Viator (Almería)

Almería, 31 oct (EFE).- Vícar (Almería) decretará dos días de luto oficial por la muerte del joven legionario D. R.M., vecino del municipio, fallecido este viernes en la explosión ocurrida en el campo de maniobras Álvarez de Sotomayor, de Viator, según ha anunciado el alcalde, Antonio Bonilla.

“Nos ha llegado la peor de las noticias. Voy a decretar dos días de luto oficial”, ha expresado Bonilla en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El regidor ha explicado que “un trágico accidente en el Campamento Militar Álvarez de Sotomayor, en Viator, ha costado la vida al soldado, un joven legionario, D. R.M., vecino de Vícar”.

“En nombre de todo el pueblo de Vícar quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de la Legión. Compartimos su dolor y les trasladamos todo nuestro afecto y apoyo en estos momentos tan duros”, ha añadido el alcalde.

El soldado fallecido pertenecía a la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor, donde este viernes se produjo una deflagración que causó también un herido, según confirmó el Ministerio de Defensa, que mantiene abierta una investigación sobre las causas del accidente. EFE

