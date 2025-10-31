Espana agencias

Valverde: "Somos un gran equipo, pero hay que conseguir resultados"

Bilbao, 31 oct (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, está convencido de que son "un gran equipo", aunque es consciente también de que no basta con que "lo diga el entrenador o los jugadores", sino que además "hay que conseguir resultados, que de eso se trata".

"Si miramos las clasificaciones, en Liga o en la Champions, no estamos mal, pero queremos estar mejor", apostilló el técnico en la rueda de prensa previa al derbi frente a la Real Sociedad cuestionado sobre las charlas que han mantenido esta semana, tras la derrota frente al Getafe, antes de varios entrenamientos.

Valverde aseguró que el objetivo de esas reuniones es tratar de "revertir" una racha de resultados agravada con el 0-1 frente al equipo madrileño en un partido "muy importante en el que no solo no ganas sino que pierdes en casa porque el contrario fue mejor".

"Si no ganas un partido puede ser por una razón, pero ya hay algunos partidos que no estamos ganando. Un poco hablábamos de eso", añadió Valverde, que confía en "aprovechar la oportunidad" que se les presenta el sábado en el Reale Arena ante un conjunto 'txuri urdin' al que ve "en una buena dinámica" a pesar de su posición en la tabla.

"La Real no ha empezado bien en cuanto a puntos, pero la verdad es que les veo bien. Hay una igualdad terrible en un grupo muy amplio de la Liga y cualquier detalle te puede hacer ganar o perder", apuntó el entrenador del Athletic, quien destacó que Oyarzabal y Barrenetxea "están en buen momento" y que Gorrotxategi "está demostrando que puede sustituir bien a Zubimendi".

"Les veo como cada año y además no teniendo Europa con la ventaja de que a los partidos van con un poco más de margen. Supongo que van a ir ganando posiciones", apostilló, antes de comentar que no ve "mucha diferencia" entre el equipo entrenado las últimas temporadas por Imanol Alguacil y el actual de Sergio Francisco.

"Hay matices en los que pueden ser un poco diferentes, pero tampoco ha habido tantos partidos como para verlo. Les veo con el mismo espíritu y muchas cosas comunes porque hay jugadores que se mantienen", añadió.

Valverde espera un partido "disputado" en el que van a tener "mucha importancia los duelos y las segundas jugadas" ante un rival que "fomenta mucho las situaciones de uno contra uno". "Habrá que estar atentos para anticiparse y pelear cada balón", agregó.

Por otro lado, el técnico se mostró sorprendido cuando se le cuestionó sobre las "críticas" hacia la labor del nuevo preparador físico, Luis Prieto, como argumento para explicar la irregularidad del Athletic y las calificó como "una tontería como otra cualquiera".

"Realmente una crítica que haya por ahí hacia nosotros no nos dice nada. Las críticas que puedes tener en cuenta son las de la gente que sabe dónde estás o lo que has vivido. La de fuera, la de andar por casa, la admites y ya está. Las críticas dicen más del que la hace que del que supuestamente la recibe. Me parece una tontería", zanjó. EFE

