Urtasun critica al PP que su "espectáculo" en el Senado con Sánchez "no puede tapar" que Mazón aún no ha sido cesado

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que "no hay espectáculo que pueda organizar el PP en el Senado", en alusión al interrogatorio que desplegó contra el jefe del Gobierno Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo, que pueda tapar la gestión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

En declaraciones a los medios en Barcelona, ha dicho textualmente que el espectáculo del PP no puede "tapar el hecho más grave que se ha recordado esta semana, que es que el señor (Alberto) Núñez Feijóo sigue tapando y sigue encubriendo a Carlos Mazón".

Ha dicho que Mazón "asistió de forma vergonzosa, cuando las víctimas le habían pedido que no lo hiciera", al homenaje de Estado que se celebró en Valencia por las víctimas de la dana.

Urtasun ha afirmado que Feijóo "sigue siendo responsable" de que Mazón siga como presidente de la Generalitat Valenciana y ha vuelto a exigirle que pida su cese inmediato.

Sobre la sesión de este jueves en el Senado, ha dicho que el PP "nunca se ha tomado en serio la lucha contra la corrupción, solo lo utiliza de azote contra el Gobierno", y ha dicho que si se la tomara en serio hubiera votado a favor de la ley que establecía una oficina de lucha contra la corrupción que propuso Sumar.

Finalmente, ha recordado que el PP votó en contra ya que en su opinión para los populares "la corrupción es un modo de vida y no tiene ninguna intención de luchar contra ella".