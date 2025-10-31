Unicaja sube más del 4 % en bolsa tras ganar 503 millones hasta septiembre, un 11,5 % más

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Unicaja sube este viernes más del 4 % en bolsa tras ganar en los nueve primeros meses del año 503 millones de euros, un 11,5 % más que un año antes (451 millones), un resultado con el que la entidad ya ha superado en septiembre el objetivo anual previsto en su Plan Estratégico, fijado en 500 millones.

A las 10:00 horas, Unicaja sube el 4 % y el precio de la acción se sitúa en 2,442 euros.

Según la analista de Renta4 Nuria Álvarez, los resultados de la entidad se han situado ligeramente por encima de las estimaciones y las de consenso en las principales líneas de la cuenta de resultados, a excepción del beneficio neto.

Renta4 mantiene el valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 2,04 euros.

Desde Bankinter, el analista Rafael Alonso ha apuntado que la reacción positiva de la cotización de Unicaja se debe al margen de intereses, principal fuente de ingresos del banco, que se estabiliza en el tercer trimestre del año gracias a la actividad comercial.

Alonso ha destacado que Unicaja "sorprende" positivamente con un beneficio neto por acción de 165 millones de euros en el tercer trimestre y mejora la guía de rentabilidad en 2025. EFECOM