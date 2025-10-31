Espana agencias

Unicaja sube más del 4 % en bolsa tras ganar 503 millones hasta septiembre, un 11,5 % más

Guardar

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Unicaja sube este viernes más del 4 % en bolsa tras ganar en los nueve primeros meses del año 503 millones de euros, un 11,5 % más que un año antes (451 millones), un resultado con el que la entidad ya ha superado en septiembre el objetivo anual previsto en su Plan Estratégico, fijado en 500 millones.

A las 10:00 horas, Unicaja sube el 4 % y el precio de la acción se sitúa en 2,442 euros.

Según la analista de Renta4 Nuria Álvarez, los resultados de la entidad se han situado ligeramente por encima de las estimaciones y las de consenso en las principales líneas de la cuenta de resultados, a excepción del beneficio neto.

Renta4 mantiene el valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 2,04 euros.

Desde Bankinter, el analista Rafael Alonso ha apuntado que la reacción positiva de la cotización de Unicaja se debe al margen de intereses, principal fuente de ingresos del banco, que se estabiliza en el tercer trimestre del año gracias a la actividad comercial.

Alonso ha destacado que Unicaja "sorprende" positivamente con un beneficio neto por acción de 165 millones de euros en el tercer trimestre y mejora la guía de rentabilidad en 2025. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PSOE pide aprovechar la inversión en defensa para crear empleo, desarrollar tecnología dual y favorecer la investigación

PSOE pide aprovechar la inversión

Sumar peleará el desbloqueo de la ILP de regularización ante la falta de avances e inacción del PSOE tras su ultimátum

Sumar peleará el desbloqueo de

Los sanitarios representan el 40% de los empleados de la Junta y su peso en el gasto de personal es 4,4 puntos superior

Los sanitarios representan el 40%

El Gobierno tiene localizados diversos lugares de la red ferroviaria donde hubo actos de represión franquista

El Gobierno tiene localizados diversos

Más apagones en Ucrania por un ataque ruso que alcanza infraestructura energética en Odesa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana, la periodista que

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

El exjugador del Real Madrid

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico