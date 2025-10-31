Tubacex obtiene un beneficio neto de 16,7 millones hasta septiembre, un 17,5 % más

Bilbao, 31 oct (EFECOM).- Tubacex ha cerrado el tercer trimestre del año con un beneficio neto de 16,7 millones, lo que representa un 17,5 % más que en ese periodo de 2024.

Según ha informado la compañía a la CNMV, ha tenido unas ventas de 525,9 millones, lo que supone una nueva bajada del 7,6 % respecto al año pasado.

Además, registró un ebitda de 84,6 millones, que supone un aumento del 8,4 %.

La compañía ha destacado que este ejercicio "se está desarrollando en un entorno caracterizado por la debilidad general del mercado, que afecta a los volúmenes de venta" en sus sectores de actividad y en especial a las ventas en los segmentos más generalistas y de menos valor añadido.

Según analiza, "el buen mix de ventas unido al posicionamiento en productos premium permiten mantener el margen ebitda en el 16,1 %, por encima del objetivo estratégico del 15 %". "Este hecho, en un mercado especialmente débil, confirma el posicionamiento estratégico de la compañía", ha valorado.

Ese margen ebitda ha estado "impulsado por el acuerdo de licenciamiento con ADNOC para el uso de su conexión en aplicaciones no CRA", que Tubacex ha considerado como "un hito estratégico clave que posiciona a Sentinel Prime como la conexión prémium preferente para tubo de carbono OCTG en Abu Dabi".

Ese contrato de suministro de OCTG en CRA para ADNOC "está excediendo las expectativas iniciales de volúmenes para 2025 y esta perspectiva se mantiene para 2026".

Tubacex espera que las medidas de salvaguarda para el sector del acero anunciadas recientemente por la Unión Europea tengan un efecto positivo, si bien, "se trata aún de una propuesta cuyo detalle está pendiente de desarrollo y sin fecha de implementación", ha constatado.

Los niveles de actividad, producción y volumen de ventas previstos para el cuarto trimestre incluirán de forma progresiva el impacto positivo del contrato de suministro de OCTG en CRA para ADNOC que ya representa un volumen de producción muy relevante en el año.

Dada la inestabilidad general del mercado, la compañía está revaluando todos los escenarios de cara al ejercicio 2026, poniendo en marcha todas las medidas necesarias para asegurar los márgenes actuales y recuperar volúmenes de actividad en todas sus líneas de negocio, ha concluido. EFECOM