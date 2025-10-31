Tres detenidos en Cuenca por irregularidades en una empresa de saltos de paracaidismo

Toledo, 31 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al propietario de un empresa de saltos de paracaidismo que operaba en el aeródromo de Casas de los Pinos (Cuenca) y a dos personas que se encargaban de los repostajes de las aeronaves, porque no se hacían correctamente y ponían en riesgo tanto a las personas como a las instalaciones.

Las irregularidades en la empresa, por la que la entidad está siendo investigada, han sido corroboradas por las investigaciones que han llevado a cabo agentes del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca con apoyo de personal especializado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ha informado este viernes el instituto armado.

Las investigaciones se iniciaron después de que agentes del equipo Pegaso, de Fiscal y Fronteras percibieron que no despegó el avión de una de las empresas de saltos de paracaidismo que operaban en el aeródromo de Casas de los Pinos, cuando hicieron una inspección de las instalaciones en el marco del Plan de Control de la Aviación Ligera y Deportiva de la Comandancia de Cuenca.

A raíz de esta circunstancia, se inició una investigación a la empresa que determinó que los mantenimientos de las aeronaves no se hacían correctamente al no realizarse por personal cualificado, ni siguiendo los protocolos establecidos.

Asimismo, los agentes observaron irregularidades cometidas por las personas encargadas de realizar los repostajes, "con el riesgo consiguiente para ellos mismos, así como para el resto de trabajadores y los paracaidistas participantes", ha apuntado la Guardia Civil.

Tras completar las investigaciones, la Guardia Civil procedió a detener al propietario de la empresa, como presunto autor de tres delitos; uno contra la ley penal y procesal de navegación aérea, otro contra los trabajadores, y un tercero de riesgo provocado por explosivos y otros agentes.

Asimismo, detuvo a los encargados de los repostajes de la aeronave, como presuntos autores delitos de riesgo provocado por explosivos y otros agentes.

Por su parte, el personal de AESA levantó actas por infracciones originadas por las deficiencias de la aeronave, que ha sido inmovilizada.

Los detenidos y diligencias policiales instruidas han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de San Clemente (Cuenca). EFE