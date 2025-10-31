Temas del día de EFE España del viernes 31 octubre de 2025

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Ni la comisión de investigación del caso Koldo a la que se ha enfrentado esta semana en el Senado ni la ruptura de Junts que complica aún más las mayorías parlamentarias han hecho cambiar de planes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sigue firme en su decisión de agotar la legislatura hasta 2027.

(Texto) (Foto)

JUICIO FISCAL GENERAL (Cronología)

Madrid - El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el próximo lunes en el Tribunal Supremo, por la filtración de un correo sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid constituye un hecho sin precedentes en la historia judicial española al que se ha llegado tras una cronología repleta de acontecimientos inéditos. Rafael Martínez

(Texto enviado a las 7:15 horas; 1064 palabras)

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23062731 y otros)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside el acto de homenaje a las víctimas y familiares del golpe militar, la Guerra Civil y el franquismo con motivo del día en recuerdo a este colectivo fijado en la Ley de Memoria Democrática, que este año tiene lugar a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UNIVERSIDADES FINANCIACIÓN

Madrid - La inversión de España en universidades está por debajo del promedio internacional y también el gasto por estudiante es más bajo que la media de la OCDE, según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que revela que Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña están entre las comunidades a la cola en gasto por alumno.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22849297 y otros)

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda publica el déficit hasta agosto del conjunto de las Administraciones Públicas, a falta de las corporaciones locales, después de que en los primeros siete meses del año disminuyera un 12,8 % interanual, hasta 30.808 millones de euros.

(Texto) (Infografía)

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - El INE publica las cifras de llegadas de extranjeros a España y su gasto asociado hasta septiembre, lo que dará idea más completa de cómo cerró el verano y a la espera de ver si el gasto sigue creciendo en mayor medida que lo hacen las entradas.

(Texto) (Infografía)

INCENDIOS FORESTALES (Entrevista)

Madrid - La campaña de incendios forestales 2025, una de las peores en número y gravedad de siniestros y que hoy acaba, ha sido de "gran intensidad" y ha requerido un "sobresfuerzo" en personal y medios. Así lo explica en una entrevista con EFE el teniente coronel de la UME, Juan Ramón Martínez, quien subraya como el cambio climático obliga a replantear la estrategia ante los fuegos. Amaya Quincoces y Elena Sánchez Laso

(Texto) (Foto)

DÍA AHORRO

Madrid - Las familias españolas, que tradicionalmente mostraban un perfil inversor muy conservador con depósitos y cuentas remuneradas como destino preferente de sus ahorros, han comenzado a abandonar estos activos seguros en beneficio de acciones y fondos de inversión.

(Texto)

DÍA DIFUNTOS

Madrid - En España los entierros de carácter religioso siguen siendo la fórmula más escogida y el que más se practica no es otro que el rito católico; sin embargo, la diversidad cultural del país hace que rituales funerarios propios de otras confesiones religiosas sean cada vez más demandados. Raquel de Blas

(Texto enviado a las 6:30 horas; 1098 palabras)

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22691902 y otros)

CINE SEMINCI

Valladolid - El director David Trueba y los actores David Verdaguer y Amaia Salamanca presentan su última película, 'Siempre es invierno', una cinta sobre una relación amorosa de un hombre con una mujer mayor que él y con la que al día siguiente se clausura la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA MÉXICO

Madrid - El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentan la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', que reúne 435 piezas procedentes de colecciones de todo México en un proyecto binacional con el que se busca reforzar los vínculos entre ambos países.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El primer fin de semana de noviembre estará marcado por un ambiente típico otoñal con lluvias, este viernes, en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que darán paso a un sábado, festividad de Todos los Santos, con precipitaciones en casi toda España; el domingo los chubascos serán algo más dispersos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:15h.- Vigo (Pontevedra).- GOBIERNO VIGO.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, mantiene un encuentro con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. A continuación atiende a los medios de comunicación. Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- CONGRESO IBEROAMERICANO.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en el primer Congreso Futuro Iberoamericano, principal evento de divulgación científica y conocimiento de América Latina. Casa América. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:50h.- Mataró (Barcelona).- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, participa en un acto público con vecinos y simpatizantes del partido. Previamente, paseará por el barrio de Cerdanyola y visitarán algunos comercios.

11:15h.- Palencia.- PARTIDOS IU.- Rueda de prensa del portavoz de IU en el Congreso de los Diputados y diputado por la coalición Sumar, Enrique Santiago, sobre vivienda e infraestructuras ferroviarias. c/ Mayor Antigua, 43. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto por el 'Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura'. Auditorio Nacional de Música. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Algeciras (Cádiz).- CAMPO GIBRALTAR.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación antes de presidir, a las 12:30 horas, el acto de firma de los convenios de ayuda a los municipios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. Parque de las Acacias, s/n. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- Encuentro sobre el impacto de la regulación europea en España y de la actividad legislativa española en la Unión Europea, a solicitud de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Congreso.

13:00h.- Madrid.- CONGRESO IBEROAMERICANO.- Felipe VI asiste al primer Congreso Futuro Iberoamericano. Casa América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- CIERRE NUCLEAR.- Vence el plazo para que las eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) presenten al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación de parada de la planta, dos años antes de la fecha de cierre, previsto para el 1 de noviembre de 2027.

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE difunde datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en septiembre y su gasto asociado. (Texto) (Infografía)

09:15h.- Les Masies de Voltregà (Barcelona).- GOBIERNO EMPRESAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el ayuntamiento y la empresa La Farga.

10:00h.- Madrid.- SINDICATOS MOTOR.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión con representantes de Ford España. Ministerio.

10:30h.- València.- ECONOMÍA SUMERGIDA.- Presentación del informe 'Economía sumergida: una perspectiva ética. Construyendo confianza y cohesión social', elaborado por la Fundación Étnor. Plaza del Conde de Carlet, 3. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios de comunicación. Ministerio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00 hora local.- San Bartolomé (Lanzarote).- AGRICULTURA VINO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita las Bodegas El Grifo y clausura el acto del 250 aniversario de su fundación. Carretera LZ-30, km 11. (Texto) (Foto)

11:00h.- València.- BANCA CAIXABANK.- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta en rueda de prensa los resultados de la entidad hasta septiembre. c/ Pintor Sorolla, 8. (Texto)

11:30h.- Madrid.- MAPFRE RESULTADOS.- Teleconferencia para inversores y analistas sobre los resultados de Mapfre en el tercer trimestre de 2025.

12:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN PYMES.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, intervienen en la sesión de apertura del seminario 'Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones'. Banco de España.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta agosto y del Estado hasta septiembre. (Texto) (Infografía)

14:00h.- Barcelona.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el coloquio Change2Grow. Hotel Seventy.

19:00h.- Pamplona.- EMPRESAS NAVARRA.- Celebración del 50 aniversario de la empresa MTorres, acto en el que también se homenajeará a su fundador, Manuel Torres, con la presencia de autoridades como la presidenta navarra, María Chivite. Baluarte.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Madrid juzga a un hombre para el que la Fiscalía pide 31 años de cárcel por asesinar a su pareja, a la que apuñaló delante del hijo menor de ambos tras maltratarla durante 12 años. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ÍÑIGO ERREJÓN.- Acto de conciliación previo a la interposición de la querella que anunció la defensa de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias, por acusar al expolítico de extorsionar a dos testigos en el proceso en el que se le investiga por presunta agresión sexual. Juzgado de Primera Instancia 67. c/ Poeta Joan Maragall, 66. (Texto)

10:30h.- Madrid.- DEFENSA EMPRESAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión con el presidente de Airbus España, Francisco Sánchez Segura. Ministerio.

10:30h.- València.- AUDIENCIA VALENCIA.- El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, José Manuel Ortega, ofrece un encuentro informativo. Ciudad de la Justicia. Plaza Abogados Turno de Oficio, s/n. (Texto) (Foto)

13:30h.- Madrid.- ABOGACÍA JORNADAS.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, clausura las XLIII jornadas de la Abogacía General del Estado. Galería de las Colecciones Reales.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- CONGRESO IBEROAMERICANO.- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, es entrevistada en el Congreso Futuro Iberoamericano por el periodista Iñaki Gabilondo. Casa América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30 hora local.- Santa Cruz de Tenerife.- CINE DOCUMENTAL.- La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, presenta el proyecto de documental sobre el ascenso al Teide de Noah Higón, joven española con siete enfermedades raras, con la presencia de la protagonista. Tenerife Espacio de las Artes.

10:00h.- Madrid.- ESPECIES INVASORAS.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) organiza una jornada técnica para abordar la expansión de la 'Vespa velutina' o avispa asiática en España. c/ Diego de León, 50.

10:00h.- Madrid.- CALIDAD VIDA.- El INE presenta los indicadores de calidad de vida relativos a 2025.

10:00h.- Cocentaina (Alicante).- FERIA COCENTAINA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación antes de visitar, a las 10:00 horas, la Fira de Tots Sants e intervenir en el acto de inauguración de la 679 edición. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD CLIMA.- La Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC) reúne a un grupo de expertos para ahondar en el impacto del cambio climático en la salud humana, en la jornada 'La medicina, la salud y el clima' que a las 12:15 horas será clausurada por la ministra de Sanidad, Mónica García. Plaza de las Cortes, 11. (Texto)

11:00h.- Olius (Lleida).- CENTRO FORESTAL.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, inaugura el Hub Forestal de Cataluña, un centro de innovación y tecnología de última generación que servirá para acelerar el uso y la valorización de la madera local y para fomentar la bioeconomía circular. c/ Salvia. (Texto)

11:30h.- Vigo (Pontevedra).- INCLUSIÓN SOCIAL.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, inaugura, junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, la nueva sede de Down. c/ Real 27. (Texto) (Foto)

13:15h.- Madrid.- ONU MUJERES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, firma los Memorandos de Entendimiento (MoU) con ONU Mujeres. Ministerio.

13:45.- Almendralejo (Badajoz).- VIOLENCIA MACHISTA.- Clausura del IV Congreso Nacional de Comunicación en materia de Violencia de Género, a cargo de la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Palacio del Vino. (Texto)

16:30h.- Madrid.- DISCAPACIDAD BRAILLE.- Jornada con motivo del bicentenario de la creación del sistema Braille, que reunirá a expertos y usuarios que reflexionarán sobre el presente y futuro de este sistema de lectoescritura que ha transformado la vida de millones de personas ciegas. Congreso.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Madrid.- LUIS MATEO DÍEZ.- El escritor Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, presenta su nueva novela, 'El vigía de las esquinas', una fábula protagonizada por "un desenfadado gacetillero" que observa un mundo que se desmorona. Librería Rafael Alberti. c/ Tutor, 57. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- GOBIERNO CULTURA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación. Delegación del Gobierno. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSICAL ESTRENO.- Pase gráfico del musical 'El hilo invisible', producido por Viu el Teatre y Focus, y que se estrena mañana en el Teatro Alcázar. c/ Alcalá, 20. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- David Trueba y los actores David Verdaguer y Amaia Salamanca presentan su última película, 'Siempre es invierno', que este sábado clausura la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Teatro Calderón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- San Sebastián.- CINE TERROR.- La Semana de Cine Fantástico y de Terror presenta la proyección de 'Gaua' en una rueda de prensa en la que participan los protagonistas del filme y su director, Paul Urkijo. Teatro Victoria Eugenia.

11:00h.- Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).- FESTIVAL CURTAS.- El coche de Harry Potter es uno de los vehículos fantásticos que forman parte del 'photocall' de la 53 edición del Curtas Festival do Imaxinario. Fexdega.

11:30h.- Gijón.- CINE GIJÓN.- El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) presenta la programación de su 63 edición, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. Escuela de Comercio. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentan la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'. A las 13:30 horas, el ministro José Manuel Albares clausura el acto de inauguración. Instituto Cervantes. c/ Alcalá, 49. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- El director David Trueba participa en una mesa redonda dentro de la programación de la 70 edición de la Seminci. Sala Fundos. (Texto) (Foto)

17:00h.- València.- MÚSICA ELECTRÓNICA.- Festival de música electrónica Sideral. Roig Arena.

18:00 hora local.- Arona (Tenerife).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Manuel Turizo en su gira '201'. Anexo Estadio Antonio Domínguez.

19:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- La cineasta francesa Mia Hansen-Løve, recibe una de las Espigas de Honor de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Teatro Calderón. (Texto) (Foto)

20:45h.- Barcelona.- LADY GAGA.- La cantante estadounidense Lady Gaga ofrece su tercer y último concierto en Barcelona dentro de su gira mundial 'The Mayhem Ball tour'. Palau Sant Jordi.

21:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ROCK.- Concierto de Leiva en la gira de presentación de su nuevo álbum, 'Gigante'. Plaza de la Música.

