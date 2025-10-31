Temas del día de EFE Economía del viernes 31 de octubre de 2025

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda publica el déficit hasta agosto del conjunto de las Administraciones Públicas, a falta de las corporaciones locales, después de que en los primeros siete meses del año disminuyera un 12,8 % interanual, hasta 30.808 millones de euros.

(Texto) (Infografía)

.

UE INFLACIÓN

Bruselas - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica este viernes la estimación preliminar de la inflación en la eurozona en octubre, después de que el indicador aumentara dos décimas el mes anterior, hasta el 2,2 %.

(Texto) (Infografía)

- Francia publica su inflación de octubre. (Texto)

.

APEC CUMBRE

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de China, Xi Jinping, urgió este viernes a "proteger conjuntamente" el libre comercio al inicio de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que se celebra hoy y mañana en Gyeongju (Corea del Sur), y donde se prevé que el dirigente chino tenga un rol protagonista tras la partida la víspera de Donald Trump.

(Texto enviado a las 4:31 horas)(Foto)(Vídeo)(Informe a cámara)

- También participan el presidente de Chile, Gabriel Boric, el único presidente latinoamericano de la cumbre; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, entre otros.

.

GUERRA COMERCIAL (Claves)

Pekín - Estados Unidos y China han entrado en una nueva fase de su pulso comercial tras la tregua de un año acordada a raíz del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, y que incluye aspectos como la rebaja y fijación de aranceles, la pausa en algunos controles a exportaciones y el relanzamiento del comercio agrícola.

(Texto)

.

UE SEMICONDUCTORES

Bruselas - La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) encargada de la política digital, Henna Virkkunen, se reúne este viernes con el actual consejero delegado (CEO) de la empresa de propiedad china Nexperia, Stefan Tilger, para abordar la crisis de la escasez de chips que se ha desatado desde que Países Bajos interviniera la compañía.

(Texto)

- Delegaciones de alto nivel de la Unión Europea y de China abordan asuntos como los controles a la exportación de tierras raras que impone Pekín, que según el bloque comunitario han causado un problema de suministro global. (Texto)

.

BANCA RESULTADOS

Madrid - Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto la cifra récord de 25.453 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 7,6 % más que en el mismo periodo de 2024, según los datos recopilados este viernes por EFE.

(Texto enviado a las 8:23 horas)

.

CAIXABANK RESULTADOS

Barcelona/Valencia - CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5 % más respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos.

(Texto enviado a las 7:00 horas) (Foto) (Vídeo)

- La entidad bancaria Unicaja también presenta los resultados del tercer trimestre de 2025. (Texto)

.

ENERGÍAS RENOVABLES

Madrid - La Asociación de Empresas de Energías Renovables de España (APPA) presenta este viernes un estudio elaborado por Deloitte sobre el impacto de este sector en la economía nacional en pleno debate sobre la conveniencia de prolongar la vida útil de las centrales nucleares en España para dar estabilidad al sistema eléctrico.

(Texto)

.

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - El INE publica este viernes las cifras de llegadas de extranjeros a España y su gasto asociado hasta septiembre, lo que dará idea más completa de cómo cerró el verano y a la espera de ver si el gasto sigue creciendo en mayor medida que lo hacen las entradas.

(Texto) (Infografía)

.

DÍA AHORRO

Madrid - Las familias españolas, que tradicionalmente mostraban un perfil inversor muy conservador con depósitos y cuentas remuneradas como destino preferente de sus ahorros, han comenzado a abandonar estos activos seguros en beneficio de acciones y fondos de inversión.

(Texto)

.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española termina octubre con una subida mensual superior al 2 % después de haber registrado varios máximos históricos por encima de 16.000 puntos gracias al avance de los mercados internacionales por el acuerdo arancelarios entre Estados Unidos y China.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

AGENDA INFORMATIVA (Hora GMT):

06:00h.- Barcelona.- CAIXABANK RESULTADOS.- CaixaBank divulga sus resultados financieros hasta septiembre. (Texto)

- A las 11:00h.- Valencia.- BANCA CAIXABANK.- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta en rueda de prensa los resultados de la entidad hasta septiembre. Pintor Sorolla, 8 (Texto)

08:00h.- Madrid.- MAPFRE RESULTADOS.- Mapfre presenta a la CNMV sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año. A las 11:30 horas tendrá lugar una teleconferencia para inversores y analistas.

08:00h.- Madrid.- ACERINOX RESULTADOS.- Acerinox presenta sus resultados correspondientes del tercer trimestre. (Texto)

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE difunde datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en septiembre y su gasto asociado. (Texto) (Infografía)

11:00h.- Madrid.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios de comunicación en la sede del Ministerio. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN PYMES.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, abren el seminario 'Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones' Banco de España. C

12:30h.- Madrid.- ENERGÍAS RENOVABLES.- APPA Renovables presenta el Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España, elaborado por Deloitte, sobre el impacto de este sector en la economía nacional: aportación al PIB, retribución, costes y ahorros. Sede del Club Español de la Energía (Enerclub), Paseo de la Castellana, 257.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta agosto y del Estado hasta septiembre. (Texto) (Infografía)

Europa

Bruselas.- UE SEMICONDUCTORES.- Reunión de laa vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) encargada de la política digital, Henna Virkkunen, y del consejero delegado de la empresa china Nexperia, Stefan Tilger, para abordar la crisis de la escasez de chips. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en octubre.

09:00h.- Ingolstadt (Alemania).- AUDI RESULTADOS.- La automovilística alemana Audi presenta los resultados hasta septiembre. (Texto)

10:00h.- Fráncfort (Alemania).- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los principales resultados de sus contactos recientes con empresas.

10:00h.- Fráncfort (Alemania).- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de la encuesta con profesionales en pronósticos.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona en octubre.

11:00h.- Roma.- ITALIA COMERCIO.- El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, se reúne en Roma con el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, para abordar diversos temas, entre ellos el impacto de los aranceles estadounidenses. (Texto) (Vídeo)

América

Sao Paulo.- GERDAU RESULTADOS.- La siderúrgica brasileña Gerdau comenta sus resultados financieros del tercer trimestre del año.

Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- Teléfonica Brasil, filial del grupo español Telefónica en el país suramericano, comenta sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Toronto (Canadá).- Reunión de ministros de Energía y Medioambiente de los países del G7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, EEUU y Japón).

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en septiembre. (Texto)

13:30h.- Washington.- EEUU PRECIOS.- La Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) de Estados Unidos publica el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés) correspondiente al mes de septiembre.

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en septiembre. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga los resultados del mercado laboral colombiano correspondientes a septiembre. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística presenta los datos de turismo internacional del segundo trimestre de 2025 (Texto)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia se reúne para revisar la tasa básica de interés. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El Gobierno japonés publica el dato de la producción industrial correspondiente al mes de septiembre. (Texto)

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Gobierno japonés publica el dato del desempleo correspondiente al mes de septiembre. (Texto)

Gyeongju (Corea del Sur).- Corea del Sur inaugura en la ciudad meridional de Gyoengju la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, en la que se espera que el presidente chino, Xi Jinping, ocupe un papel protagonista, tras la marcha de su par Donald Trump la víspera después de una gira asiática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

02:30h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de octubre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Gobierno taiwanés difunde su estimación de actividad económica del tercer trimestre, después de que el PIB se expandiera un 8,01 % en el segundo gracias al fuerte empuje de las exportaciones de tecnología. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFECOM

emm/vnz

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245