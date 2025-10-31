Telefónica cae 2,20 % en bolsa ante la posible recorte de dividendo, según analistas

(Actualiza la EC5273 con datos de las 15:30 horas y nuevos análisis)

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Telefónica cede el 2,20 % este viernes en bolsa ante el posible recorte de su dividendo como parte de su nuevo plan estratégico que presentará la próxima semana, según han señalado a EFE los analistas de mercado Manuel Pinto y Sergio Ávila.

A las 15:30 horas, los títulos de Telefónica se sitúan en 4,372 euros tras registrar una caída del 2,20 %.

En lo que va de año, el valor sube en bolsa un 14,68 %.

A esta hora, el IBEX 35 registra una caída del 0,21 % y se encuentra en 16.005,9 puntos.

Según ha explicado a EFE el analista, y adelantaba Bloomberg, Telefónica prevé reducir su dividendo su dividendo como parte de un nuevo plan estratégico que se presentará el próximo 4 de noviembre en el marco del día del inversor.

La exposición de la nueva estrategia coincidirá con la presentación de resultados del tercer trimestre del año por parte de la compañía.

Pinto ha destacado que Telefónica solo ha reducido su dividendo tres veces en las últimas tres décadas: un recorte en 1998, una suspensión de un año en 2012 y una reducción temporal en 2020.

Asimismo, ha destacado que Telefónica ofrece una de las rentabilidades por dividendo más altas entre las operadoras de telecomunicaciones europeas y su nueva política busca equipararla con la de sus competidores.

Por su parte, el analista de IG Sergio Ávila ha apuntado que la caída del valor se debe a que habrá un menor pago para ganar flexibilidad, a lo que se suma el informe publicado ayer por BNP Paribas, que planteaba incluso una ampliación de capital de hasta 10.000 millones de euros y sugería recortar a la mitad la retribución, según ha destacado el analista.

El pasado 30 de julio cuando presentó sus resultados del primer semestre del año en los que perdió 1.355 millones de euros frente a las ganancias del mismo periodo de 2024 de 950 millones, Telefónica confirmó el reparto de dividiendo de 0,30 euros por acción en efectivo este año, de los que 0,15 euros se pagaron el pasado 19 de junio, y los restantes 0,15 euros se deberían pagar el próximo mes de diciembre.

El objetivo de rentabilidad por dividendo se sitúa actualmente en el 6,6% para este ejercicio y el siguiente, y la intención de Telefónica es reducirlo hasta el 4,8 % en este 2025 y hasta el 5,2 % para 2026, según la información adelantada por Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del asunto. EFECOM