“Sirjan”, el doble ganador del Memorial Duque de Toledo, este sábado en Nantes

Madrid, 31 oct (EFE).- “Sirjan”, el caballo ganador en 2024 y 2025 del Memorial Duque de Toledo, la carrera reina de la temporada de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, afronta este sábado el Gran Premio de Nantes, en la localidad del norte de Francia. Propiedad de la cuadra Cum Laude Racing, volverá a contar con la monta del madrileño Jaime Gelabert y la preparación del georgiano Sandro Tsereteli.

Nueve son los participantes en esta prueba de 2.400 metros (misma distancia que la del Memorial) y 27.450 euros de dotación para el vencedor. “Sirjan” luce un 46 como valor oficial en España. Sólo dos de sus rivales con valoración en Francia superan esa cota, “Golden Call” (48,5) y “Birr Castle” (50,5).

El Gran Premio de Nantes es una prueba Listed (una de las principales en el turf mundial), categoría en la que venció hace un año en otro hipódromo galo, en Toulouse,entonces con la monta del jockey local Valentin Seguy. “Birr Castle”, en teoría el rival más fuerte, llega a la carrera con nada menos que un tercero en Grupo 1 en York (Inglaterra) y una victoria de Listed en Estrabusrgo.

“Chergui”, otro ejemplar de 5 años entrenado en España, en San Sebastián, afrontará la carrera. Con un valor 39,5, viene de ganar en la pista de Toulouse en 2.400 metros, si bien es un habitual de maratones de más distancia. El francés Guillaume Trolley montará al pupilo del entrenador Miguel Alonso Roldán, propiedad de la cuadra Imperial Stud.

“Sirjan”, que totaliza 106.000 euros en sus salidas españolas, ha sumado otros 82.000 de ganancias entre Alemania y Francia. “Chergui” alcanza entre todas sus salidas unos 115.000 euros. EFE

