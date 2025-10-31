Sergio Francisco: "Un derbi hay que jugarlo con corazón y fútbol"

San Sebastián, 31 oct (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha asegurado este viernes que el derbi ante el Athletic hay que jugarlo "con el corazón, pero también con fútbol".

El irundarra tiene claro que el derbi ante el Athletic "siempre es especial", y confía en sacar los tres puntos para enlazar la tercera victoria consecutiva de la Real. "El derbi es un partido diferente", ha sentenciado este viernes en la rueda de prensa previa al partido.

Sabe de la dificultad del encuentro ante "un equipo de Liga de Campeones", y ha augurado que "el partido se decidirá en pequeños detalles", por lo que sus jugadores tendrán que estar "muy concentrados desde el primer minuto".

"El Athletic es un equipo muy agresivo, que busca ir al campo contrario, roba mucho, ataca muy bien en transiciones… En definitiva, un equipo que tiene muchas variantes", ha analizado. Tiene claro además que en cada acción del partido los realistas tendrán que ir "con todo" para tratar de ganar.

"Tenemos la ilusión de cambiar la dinámica de resultados que había sido negativa al principio, ha añadido el irundarra que además ha reconocido que ganar el derbi sería "un golpe anímico muy positivo" para la plantilla.

Para el partido del sábado, Sergio Francisco ha facilitado una convocatoria en la que figuran 23 futbolistas, por lo que no tendrá que hacer ningún descarte antes del encuentro.

La noticia positiva es el regreso de Take Kubo, ausente en los últimos tres encuentros por lesión. "Llevamos mes y medio dándole vueltas a su tobillo, y queríamos que cuando volviese estuviese para jugarlo todo", ha confirmado.

La Real llega tras disputar un encuentro intersemanal, mientras que los vizcaínos han tenido una semana limpia para preparar el derbi. "El partido intersemanal fue positivo, y nos va ayudar a afrontar mejor el fin de semana", ha señalado al respecto Sergio.

El irundarra está contento además con que Oyarzabal siga marcando goles, pero tiene claro también que "los demás van a dar el paso" que se les está pidiendo.

El otro delantero centro sano de la plantilla, Sadiq, también está en disposición de jugar minutos, tal y como ha confirmado el técnico guipuzcoano.

En cuanto a la importancia de la afición, ha reconocido que para ellos "es clave sentir el calor de la gente desde el minuto uno". Se espera un Anoeta prácticamente lleno, y antes del encuentro se le hará un recibimiento al autobús del equipo.

En lo personal, Sergio afronta su primer derbi "con mucha ilusión y ganas". Ha reconocido que antes los vivía como aficionado, pero ahora como entrenador tiene "aún más ganas de ganar".

El once, prácticamente, sale solo viendo la alineación copera del martes. Aunque, Sergio ha subrayado que "puede haber dos o tres variantes", dado que hay "15 jugadores capaces de salir de titulares".

También ha comentado que no sabe si alguno de los cuatro lesionados (Yangel Herrera, Karrikaburu, Óskarsson y Rupérez) podría volver después del parón. A pesar de ello, están haciendo "todo lo posible" para que vuelvan "lo antes posible". EFE

