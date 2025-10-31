Espana agencias

Se hacía pasar por policía para reclutar militares para un servicio de inteligencia

Por Newsroom Infobae

Madrid, 31 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que se hacía pasar por subinspector de ese cuerpo para intentar reclutar en un cuartel a militares que quisieran trabajar para un servicio de inteligencia.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía, este hombre, con antecedentes por usurpación de función pública, ya había conseguido mantener entrevistas con algunos militares, que, incluso, le habían remitido sus currículums vitae.

En numerosas ocasiones este falso subinspector se dirigía a un cuartel de Madrid y portaba diversos complementos para dar veracidad a su papel, como la placa emblema, un arma simulada o el carné profesional.

Ya era bastante conocido en el cuartel y se ganó la confianza de los militares, que le llamaban 'el reclutador' por sus labores de selección de personal para los servicios de inteligencia.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un hombre intentaba acceder al complejo militar haciéndose pasar por agente de policía.

Trató de identificarse mediante carné profesional y placa emblema en el control de acceso, pero fue denegada su entrada por sospechas sobre su veracidad.

Avanzadas las pesquisas, los agentes constataron que este hombre acudía de forma habitual a este cuartel, donde había entablado relaciones personales con varios trabajadores, ganándose su confianza y ante los que alardeaba de sus funciones dentro del servicio de inteligencia.

Para dar credibilidad a su personaje hablaba de sus viajes a diversos países y su participación en operaciones de gran relevancia.

En otras ocasiones, comentaba aspectos de su trabajo dentro de los servicios de inteligencia o de sus contactos institucionales.

De forma habitual portaba un arma de airsoft con apariencia real y en una ocasión llegó a ofrecer un revolver a uno de los militares mostrándole fotografías del mismo.

Finalmente, el hombre fue arrestado el pasado 25 de septiembre como presunto responsable de un delito de usurpación de las funciones públicas, falsedad documental y tenencia ilícita de armas,

Los investigadores constataron que el detenido no tenía ninguna adscripción con grupos criminales y que los hechos no tenían ninguna vinculación ideológica o motivación política.

Tampoco había constituido ningún peligro para las diferentes dependencias que frecuentaba, porque su único fin con esa actividad era alimentar su ego y su satisfacción personal y hacer relaciones personales. EFE

