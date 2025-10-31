Espana agencias

Santa Bárbara entregará los vehículos blindados 'Hunter' a Letonia en 2026

Por Newsroom Infobae

Oviedo, 31 oct (EFECOM).- El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, ha visitado este viernes las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia para conocer los avances en la fabricación de los vehículos blindados 'Hunter' que la compañía está desarrollando para el Gobierno de Letonia y cuyo plazo de entrega será en 2026.

El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y el Reino Unido.

El Gobierno letón y Santa Bárbara han firmado, además, un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

El director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, ha anunciado este viernes que la fábrica ha adelantado los plazos de fabricación del vehículo, lo que va a permitir entregar las primeras unidades al Gobierno letón en 2026 para terminar el ensamblaje en el país báltico con empresas locales, ha informado la empresa.

"Somos muy conscientes de las necesidades de Letonia en el marco geoestratégico actual. Por ello, estamos poniendo todos los medios para cumplir los plazos de entrega e, incluso, adelantarlos sustancialmente", ha declarado Page, que ha expresado el compromiso de la compañía "con la defensa del flanco Este, fundamental para la defensa de Europa".

Por su parte, el ministro letón ha recalcado que "los vehículos Hunter han pasado por pruebas muy exhaustivas y han demostrado sus capacidades".

"Los vehículos de combate proporcionan fuerza de fuego a nuestras Fuerzas Armadas, por eso hemos firmado con GDELS-Santa Bárbara uno de ellos acuerdos más grandes en la historia de las Fuerzas Armadas letonas" ha señalado.

El ministro se ha mostrado "satisfecho" con el avance de la fabricación de los 'Hunter' y ha destacado la "solidez" de GDELS-SBS como socio por lo que no ha descartado ampliar esta cooperación en un futuro, añade la nota. EFECOM

