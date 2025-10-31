Puig se dispara un 9 % en bolsa tras superar las expectativas de ventas

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Las acciones de Puig se disparan casi un 9 % en la apertura de la sesión bursátil de este viernes, después de comunicar al mercado que hasta septiembre registró unas ventas netas de 3.596 millones de euros en términos reportados, un 4,9 % más, y lo que supone superar perspectivas, según los analistas.

Media hora después de la apertura, los títulos de la compañía son los más alcistas del IBEX 35, y los segundos que más suben de toda la Bolsa española al revalorizarse el 8,81 %, hasta los 14,82 euros por acción.

Los analistas de Bankinter ha explicado que las ventas del grupo del tercer trimestre han batido las expectativas y "dan visibilidad sobre el cumplimiento de las guías para el año".

De la misma manera, desde Renta4, sus expertos han destacado que el avance de ventas de Puig ha mejorado ligeramente sus estimaciones y las del consenso del mercado, lo que permite a la compañía recuperar sus previsiones ofrecidas a principios de año.

Renta4 reitera su recomendación de "sobreponderar" el valor, con un precio objetivo en revisión (anterior 25,4 euros por acción). EFE

