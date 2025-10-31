Prosegur gana 96 millones hasta septiembre, un 47% más, gracias al aumento de rentabilidad

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La empresa de soluciones de seguridad Prosegur ha logrado un beneficio neto de 96 millones de euros hasta septiembre, un 47,2 % más, debido al incremento de su rentabilidad y a la gestión eficiente en los resultados financieros y los impuestos, según ha informado la compañía.

Prosegur refleja en estos tres primeros trimestres un resultado bruto de explotación (ebitda) de 409 millones de euros, un 2,7 % más respecto al mismo periodo de 2024, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, la facturación en ese mismo período ha crecido un 2,5 % interanual, hasta alcanzar unas ventas totales de 3.672 millones de euros, de los que 1.719 millones proceden de América Latina (un descenso del 2,1 %), mientras que Europa representa 1.504 millones, un 4,9 % más, y el resto de las geografías suman 450 millones.

La deuda financiera neta del grupo alcanzó los 1.292 millones de euros y el nivel de apalancamiento se mantiene en una ratio de deuda financiera neta sobre ebitda de 2,3 veces, mientras que el flujo de caja operativo asciende a 147 millones de euros, según resalta la firma.

Dentro del grupo, Prosegur Security ha reportado ventas por un total de 1.935 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,6 % con respecto al mismo período del año anterior.

Por su parte, Prosegur Cash ha alcanzado hasta septiembre una cifra de negocio de 1.488 millones de euros, un 2,3 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido al impacto divisa de los mercados latinoamericanos, aunque el crecimiento orgánico aumenta un 6,9 %.

En el ámbito de las alarmas, Prosegur ha incrementado en un 10 % sus ventas y ha superado el millón de clientes (436.000 pertenecen a Prosegur Alarms y 600.000 a Movistar Prosegur Alarmas), lo que representa un aumento del 10,4 % con respecto a los nueves primeros meses del ejercicio anterior. EFECOM